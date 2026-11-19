https://crimea.ria.ru/20261119/v-15-selakh-na-vostoke-kryma-otklyuchili-svet-1161190186.html

В 15 селах на востоке Крыма отключили свет

В 15 селах на востоке Крыма отключили свет - РИА Новости Крым, 19.11.2026

В 15 селах на востоке Крыма отключили свет

В 15 населенных пунктах Ленинского района Крыма на востоке полуострова временно отсутствует электроснабжение в связи с ранее введенными ограничениями, сообщает... РИА Новости Крым, 19.11.2026

2026-11-19T11:10

2026-11-19T11:10

2026-11-19T11:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В 15 населенных пунктах Ленинского района Крыма на востоке полуострова временно отсутствует электроснабжение в связи с ранее введенными ограничениями, сообщает предприятие "Крымэнерго"."В связи с введенными ограничениями отсутствует подача электроэнергии в населенных пунктах Ленинского района", - говорится в сообщении.Уточняется, что света нет в селах Красногорка, Кирово, Вулкановка, Яркое, Королево, Кумово, Уварово, Ерофеево, Батальное, Ячменное, Семисотка, Фронтовое, Каменское, Соляное, Ильичево.Ориентировочное время отключения - 4 часа, добавили в "Крымэнерго".Кроме того, частично отсутствует электроснабжение в селе Новоандреевка Симферопольского района.Утром в четверг обесточенными остаются 24 населенных пункта Джанкойского района, а также ряд населенных пунктов в Раздольненском, Бахчисарайском, Сакском районах, городах Саки, Керчь, Евпатория и Алушта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ленинский район

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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