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В 15 селах на востоке Крыма отключили свет
В 15 селах на востоке Крыма отключили свет - РИА Новости Крым, 19.11.2026
В 15 селах на востоке Крыма отключили свет
В 15 населенных пунктах Ленинского района Крыма на востоке полуострова временно отсутствует электроснабжение в связи с ранее введенными ограничениями, сообщает... РИА Новости Крым, 19.11.2026
2026-11-19T11:10
2026-11-19T11:10
2026-11-19T11:10
отключение электроэнергии в крыму
ленинский район
крым
гуп рк "крымэнерго"
энергосистема крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В 15 населенных пунктах Ленинского района Крыма на востоке полуострова временно отсутствует электроснабжение в связи с ранее введенными ограничениями, сообщает предприятие "Крымэнерго"."В связи с введенными ограничениями отсутствует подача электроэнергии в населенных пунктах Ленинского района", - говорится в сообщении.Уточняется, что света нет в селах Красногорка, Кирово, Вулкановка, Яркое, Королево, Кумово, Уварово, Ерофеево, Батальное, Ячменное, Семисотка, Фронтовое, Каменское, Соляное, Ильичево.Ориентировочное время отключения - 4 часа, добавили в "Крымэнерго".Кроме того, частично отсутствует электроснабжение в селе Новоандреевка Симферопольского района.Утром в четверг обесточенными остаются 24 населенных пункта Джанкойского района, а также ряд населенных пунктов в Раздольненском, Бахчисарайском, Сакском районах, городах Саки, Керчь, Евпатория и Алушта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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отключение электроэнергии в крыму, ленинский район, крым, гуп рк "крымэнерго", энергосистема крыма
В 15 селах на востоке Крыма отключили свет
В 15 селах Ленинского района на востоке Крыма отключили свет в связи с ограничениями
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В 15 населенных пунктах Ленинского района Крыма на востоке полуострова временно отсутствует электроснабжение в связи с ранее введенными ограничениями, сообщает предприятие "Крымэнерго".
"В связи с введенными ограничениями отсутствует подача электроэнергии в населенных пунктах Ленинского района", - говорится в сообщении.
Уточняется, что света нет в селах Красногорка, Кирово, Вулкановка, Яркое, Королево, Кумово, Уварово, Ерофеево, Батальное, Ячменное, Семисотка, Фронтовое, Каменское, Соляное, Ильичево.
Ориентировочное время отключения - 4 часа, добавили в "Крымэнерго".
Кроме того, частично отсутствует электроснабжение в селе Новоандреевка Симферопольского района.
Утром в четверг обесточенными остаются
24 населенных пункта Джанкойского района, а также ряд населенных пунктов в Раздольненском, Бахчисарайском, Сакском районах, городах Саки, Керчь, Евпатория и Алушта.
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