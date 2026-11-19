https://crimea.ria.ru/20261119/ukraina-i-evropa-poka-ne-gotovy-k-kompromissam-po-uregulirovaniyu--putin-1161209218.html

Украина и Европа пока не готовы к компромиссам по урегулированию – Путин

Украина и Европа пока не готовы к компромиссам по урегулированию – Путин - РИА Новости Крым, 19.11.2026

Украина и Европа пока не готовы к компромиссам по урегулированию – Путин

Россия согласилась с компромиссами по урегулированию конфликта на Украине, которые предлагали США, однако к компромиссам на данный момент не готовы Украина и... РИА Новости Крым, 19.11.2026

2026-11-19T15:39

2026-11-19T15:39

2026-11-19T15:39

владимир путин (политик)

россия

украина

европа

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Россия согласилась с компромиссами по урегулированию конфликта на Украине, которые предлагали США, однако к компромиссам на данный момент не готовы Украина и Европа. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с американским лидером Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином в Шэнчжэне.Вопрос, по его словам, состоит в том, хотят ли другие стороны конфликта, Украина ее европейские спонсоры, согласиться с этими компромиссами.По словам Путина, складывается впечатление, что сегодняшние власти в Киеве не хотят никакого прекращения боевых действий, потому что нужно будет сразу идти на выборы.Президент РФ также подчеркнул, что все должны исходить из реалий – и Россия, и те, с кем она пытается договориться о прекращении всяких кризисов, в том числе и на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, украина, европа, новости