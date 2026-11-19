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Украина и Европа пока не готовы к компромиссам по урегулированию – Путин
Украина и Европа пока не готовы к компромиссам по урегулированию – Путин - РИА Новости Крым, 19.11.2026
Украина и Европа пока не готовы к компромиссам по урегулированию – Путин
Россия согласилась с компромиссами по урегулированию конфликта на Украине, которые предлагали США, однако к компромиссам на данный момент не готовы Украина и... РИА Новости Крым, 19.11.2026
2026-11-19T15:39
2026-11-19T15:39
2026-11-19T15:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Россия согласилась с компромиссами по урегулированию конфликта на Украине, которые предлагали США, однако к компромиссам на данный момент не готовы Украина и Европа. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с американским лидером Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином в Шэнчжэне.Вопрос, по его словам, состоит в том, хотят ли другие стороны конфликта, Украина ее европейские спонсоры, согласиться с этими компромиссами.По словам Путина, складывается впечатление, что сегодняшние власти в Киеве не хотят никакого прекращения боевых действий, потому что нужно будет сразу идти на выборы.Президент РФ также подчеркнул, что все должны исходить из реалий – и Россия, и те, с кем она пытается договориться о прекращении всяких кризисов, в том числе и на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), россия, украина, европа, новости
Украина и Европа пока не готовы к компромиссам по урегулированию – Путин
Украина и Европа сейчас не готовы к компромиссам по урегулированию конфликта – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Россия согласилась с компромиссами по урегулированию конфликта на Украине, которые предлагали США, однако к компромиссам на данный момент не готовы Украина и Европа. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с американским лидером Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином в Шэнчжэне.
"Конечно, есть компромиссы (по урегулированию на Украине – ред.). Эти компромиссы предложены американской стороной. И мы в неизменном виде с этими компромиссами согласились, в том числе и в Анкоридже. Так что они есть и нами поддержаны, – сказал Путин.
Вопрос, по его словам, состоит в том, хотят ли другие стороны конфликта, Украина ее европейские спонсоры, согласиться с этими компромиссами.
"То есть хотят ли они мирными средствами достичь договоренности по прекращению боевых действий, по прекращению войны? Судя по тому, что мы видим, на данный момент – нет. Но посмотрим, все течет, все меняется", – заявил российский лидер.
По словам Путина, складывается впечатление, что сегодняшние власти в Киеве не хотят никакого прекращения боевых действий, потому что нужно будет сразу идти на выборы.
Президент РФ также подчеркнул, что все должны исходить из реалий – и Россия, и те, с кем она пытается договориться о прекращении всяких кризисов, в том числе и на Украине.
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