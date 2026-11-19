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Удары по Украине сегодня: что поражено
Удары по Украине сегодня: что поражено - РИА Новости Крым, 19.11.2026
Удары по Украине сегодня: что поражено
Несколько украинских электроподстанций и сухогруз в Черном море поразили российские военные минувшей ночью. Удары наносились по Одесской и Сумской областям,... РИА Новости Крым, 19.11.2026
2026-11-19T08:54
2026-11-19T08:54
2026-11-19T08:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Несколько украинских электроподстанций и сухогруз в Черном море поразили российские военные минувшей ночью. Удары наносились по Одесской и Сумской областям, сообщили в Министерстве обороны России."Сегодня ночью Вооруженными силами РФ продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики и портовой инфраструктуры, а также морским судам, задействованным в интересах обеспечения ВСУ", - говорится в сообщении.Уточняется, что в Одесской области удары пришлись по электроподстанции "Каролино" в Каролино-Бугазе и в Белгород-Днестровском. Они снабжали электричеством объекты портовой инфраструктуры и логистические центры области. В порту Черноморск атакованы объекты инфраструктуры, предназначенные для хранения горюче-смазочных материалов ВСУ.В Черном море поражен сухогруз, доставлявший в порт Одессы грузы двойного назначения для украинских войск.Кроме того, разбита электроподстанция ПС-330 "Сумы Северная" в Сумах, снабжающая электричеством предприятия военной промышленности Украины и логистические центры в Сумской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Удары по Украине сегодня: что поражено
Удары по Украине: поражены электроподстанции в Одесской и Сумской областях
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Несколько украинских электроподстанций и сухогруз в Черном море поразили российские военные минувшей ночью. Удары наносились по Одесской и Сумской областям, сообщили в Министерстве обороны России.
"Сегодня ночью Вооруженными силами РФ продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики и портовой инфраструктуры, а также морским судам, задействованным в интересах обеспечения ВСУ", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в Одесской области удары пришлись по электроподстанции "Каролино" в Каролино-Бугазе и в Белгород-Днестровском. Они снабжали электричеством объекты портовой инфраструктуры и логистические центры области.
В порту Черноморск атакованы объекты инфраструктуры, предназначенные для хранения горюче-смазочных материалов ВСУ.
В Черном море поражен сухогруз, доставлявший в порт Одессы грузы двойного назначения для украинских войск.
Кроме того, разбита электроподстанция ПС-330 "Сумы Северная" в Сумах, снабжающая электричеством предприятия военной промышленности Украины и логистические центры в Сумской области.
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