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Смертельное ДТП в Севастополе: на пешеходном переходе сбили мужчину
Смертельное ДТП в Севастополе: на пешеходном переходе сбили мужчину - РИА Новости Крым, 19.11.2026
Смертельное ДТП в Севастополе: на пешеходном переходе сбили мужчину
В Севастополе насмерть сбили мужчину на пешеходном переходе на автодороге Севастополь – Инкерман, сообщает региональное управление МВД. РИА Новости Крым, 19.11.2026
2026-11-19T09:06
2026-11-19T09:06
2026-11-19T09:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе насмерть сбили мужчину на пешеходном переходе на автодороге Севастополь – Инкерман, сообщает региональное управление МВД.Следователи и сотрудники ДПС работают на месте трагедии, обстоятельства случившегося выясняются.На месте аварии также работают регулировщики для нормализации дорожного движения.Накануне вечером в Севастополе произошли два ДТП, в которых автомобили сбивали людей на пешеходных переходах. Пострадали 18-летний юноша и 21-летняя девушка . Обоих пострадавших доставили в больницы с различными травмами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Смертельное ДТП в Севастополе: на пешеходном переходе сбили мужчину
В Севастополе насмерть сбили мужчину на пешеходном переходе