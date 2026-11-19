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Сложная погода: когда в Крыму похолодает
Сложная погода: когда в Крыму похолодает - РИА Новости Крым, 19.11.2026
Сложная погода: когда в Крыму похолодает
Похолодание придет в Крым с середины следующей недели. Об этом РИА Новости Крым сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая. РИА Новости Крым, 19.11.2026
2026-11-19T20:11
2026-11-19T20:11
2026-11-19T20:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя — РИА Новости Крым. Похолодание придет в Крым с середины следующей недели. Об этом РИА Новости Крым сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.По ее информации, 23–24 ноября ожидается очередной циклон с дождями и сильным штормовым ветром до 25 м/с.При этом она отметила, что сложная погода сохранится до 27 ноября.Ранее в Крыму на три дня было объявлено экстренное предупреждение. В частности, ожидаются дожди, местами очень сильные, и усиление ветра до 25 метров в секунду.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани опасно вырос уровень воды в реках из-за ливнейСильный ветер и дождь ожидаются в Севастополе в четверг
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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Сложная погода: когда в Крыму похолодает
В Крым придет похолодание с 25 ноября – гидрометцентр