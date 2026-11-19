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Си Цзиньпин призвал к запрету и полному уничтожению ядерного оружия

Си Цзиньпин призвал к запрету и полному уничтожению ядерного оружия - РИА Новости Крым, 19.11.2026

Си Цзиньпин призвал к запрету и полному уничтожению ядерного оружия

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин призвал к запрету и полному уничтожению ядерного оружия, назвав его "дамокловым мечом, висящим над... РИА Новости Крым, 19.11.2026

2026-11-19T12:45

2026-11-19T12:45

2026-11-19T12:45

си цзиньпин (председатель кнр)

владимир путин (политик)

дональд трамп

саммит азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (атэс)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин призвал к запрету и полному уничтожению ядерного оружия, назвав его "дамокловым мечом, висящим над головой человечества". Об этом он заявил в ходе трехсторонней встречи с участием президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа.Он отметил, что Китаю, России и США необходимо твердо защищать послевоенный международный порядок, цели и принципы Устава ООН и с трудом завоеванные плоды победы во Второй мировой войне."Три страны должны поддерживать регулярные контакты на высоком уровне, обеспечивать бесперебойную работу каналов диалога на всех уровнях, создавать механизмы кризисной коммуникации и предотвращения кризисов", - добавил председатель КНР.Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и лидер США Дональд Трамп проводят трехстороннюю встречу на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне. Это первая в истории встреча лидеров трех стран.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

си цзиньпин (председатель кнр), владимир путин (политик), дональд трамп, саммит азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (атэс), ядерное оружие, новости