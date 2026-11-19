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Север Крыма остался без света
Север Крыма остался без света - РИА Новости Крым, 19.11.2026
Север Крыма остался без света
В Джанкое и Джанкойском районе Крыма в четверг на три часа отключили свет. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 19.11.2026
2026-11-19T13:57
2026-11-19T13:57
2026-11-19T13:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя — РИА Новости Крым. В Джанкое и Джанкойском районе Крыма в четверг на три часа отключили свет. Об этом сообщили в "Крымэнерго".В городе Джанкой без света остались 56 улиц, в Джанкойском районе электричества нет в 45 населенных пунктах."Ориентировочное время отключения — три часа", — уточнили в на предприятии.С полным списком адресов можно ознакомиться здесь.Кроме того, в четверг света нет в Ленинском, Раздольненском, Бахчисарайском, Сакском районах, городах Саки, Керчь, Евпатория, Бахчисарай и Алушта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Север Крыма остался без света
В Джанкое и Джанкойском районе без света остались более 60 улиц и 45 сел
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя — РИА Новости Крым. В Джанкое и Джанкойском районе Крыма в четверг на три часа отключили свет. Об этом сообщили в "Крымэнерго".
В городе Джанкой без света остались 56 улиц, в Джанкойском районе электричества нет в 45 населенных пунктах.
"Ориентировочное время отключения — три часа", — уточнили в на предприятии.
С полным списком адресов можно ознакомиться здесь
.
Кроме того, в четверг света нет в Ленинском, Раздольненском, Бахчисарайском, Сакском районах, городах Саки, Керчь, Евпатория, Бахчисарай и Алушта.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.