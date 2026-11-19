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Севастополь вышел в лидеры по капремонту школ и детсадов в стране
Севастополь вышел в лидеры по капремонту школ и детсадов в стране - РИА Новости Крым, 19.11.2026
Севастополь вышел в лидеры по капремонту школ и детсадов в стране
Севастополь вошел в число российских регионов-лидеров по реализации программ капремонта образовательных организаций. Об этом сообщает Министерство просвещения... РИА Новости Крым, 19.11.2026
2026-11-19T21:38
2026-11-19T21:38
2026-11-19T21:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Севастополь вошел в число российских регионов-лидеров по реализации программ капремонта образовательных организаций. Об этом сообщает Министерство просвещения РФ со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова.По словам Кравцова, до 1 декабря 2026 года до регионов страны будет доведен график реализации мероприятий по капремонту на 2027 год.Ранее сообщалось, что в Севастополе после капитального ремонта открылась школа № 43 с углубленным изучением английского языка имени дважды Героя Советского Союза Владимира Дмитриевича Лавриненкова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму до конца года откроют 14 модульных домов культурыВ Крыму сроки сдачи нескольких детсадов перенесли на 2027 годКонстантинов заявил о прорыве в сфере образования в Крыму
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Севастополь вышел в лидеры по капремонту школ и детсадов в стране
Севастополь лидирует по программам капремонта школ и детсадов в России