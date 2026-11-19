https://crimea.ria.ru/20261119/sevastopol-vyshel-v-lidery-po-kapremontu-shkol-i-detsadov-v-strane-1161190497.html

Севастополь вышел в лидеры по капремонту школ и детсадов в стране

Севастополь вышел в лидеры по капремонту школ и детсадов в стране - РИА Новости Крым, 19.11.2026

Севастополь вышел в лидеры по капремонту школ и детсадов в стране

Севастополь вошел в число российских регионов-лидеров по реализации программ капремонта образовательных организаций. Об этом сообщает Министерство просвещения... РИА Новости Крым, 19.11.2026

2026-11-19T21:38

2026-11-19T21:38

2026-11-19T21:38

севастополь

капремонт школ

капремонт

школа

детский сад

новости севастополя

россия

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минпросвещения рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Севастополь вошел в число российских регионов-лидеров по реализации программ капремонта образовательных организаций. Об этом сообщает Министерство просвещения РФ со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова.По словам Кравцова, до 1 декабря 2026 года до регионов страны будет доведен график реализации мероприятий по капремонту на 2027 год.Ранее сообщалось, что в Севастополе после капитального ремонта открылась школа № 43 с углубленным изучением английского языка имени дважды Героя Советского Союза Владимира Дмитриевича Лавриненкова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму до конца года откроют 14 модульных домов культурыВ Крыму сроки сдачи нескольких детсадов перенесли на 2027 годКонстантинов заявил о прорыве в сфере образования в Крыму

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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