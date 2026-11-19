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Серфинг в шторм: в Крыму чуть не погиб пенсионер

Серфинг в шторм: в Крыму чуть не погиб пенсионер - РИА Новости Крым, 19.11.2026

Серфинг в шторм: в Крыму чуть не погиб пенсионер

Под Евпаторией чуть не утонул 68-летний серфингист, который решил воспользоваться непогодой, чтобы половить волны в Черном море. Помощь мужчине оказали... РИА Новости Крым, 19.11.2026

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2026-11-19T20:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Под Евпаторией чуть не утонул 68-летний серфингист, который решил воспользоваться непогодой, чтобы половить волны в Черном море. Помощь мужчине оказали спасатели, сообщили в крымском главке МЧС России.Сильный ветер унес мужчину и плавсредство почти на 300 метров от берега, когда подаваемые серфингистом сигналы заметили спасатели водолазно-спасательной группы. Помощь мужчине оказал сотрудник специализированного отряда на гидроцикле. Он доставил серфингиста на берег. В медицинской помощи мужчина не нуждался, с ним провели профилактическую беседу.Ранее сообщалось, что днем в четверг в горах Крыма ожидается усиление северо-западного ветра до 30-35 м/с. 19 ноября погода в Крыму будет определяться взаимодействием циклона с севера и антициклона с юга. Ожидаются дожди, местами очень сильные, и усиление ветра.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уберечь туристов и спасти пропавших: работа морских инспекторов в КрымуВ Крыму в районе Южной Демерджи спасли туристовВ Бурятии машина провалилась под лед – погибли три человека

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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