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Саммит Россия-США-Китай в Шэнчжэне похож на "Ялту 2.0" – оценка Путина
Саммит Россия-США-Китай в Шэнчжэне похож на "Ялту 2.0" – оценка Путина - РИА Новости Крым, 19.11.2026
Саммит Россия-США-Китай в Шэнчжэне похож на "Ялту 2.0" – оценка Путина
Президент России Владимир Путин согласился с оценкой, что трехсторонний саммит Россия – США – Китай в Шэньчжене напоминает новую Ялтинскую конференцию. РИА Новости Крым, 19.11.2026
2026-11-19T13:05
2026-11-19T13:05
2026-11-19T13:05
владимир путин (политик)
дональд трамп
си цзиньпин (председатель кнр)
саммит азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (атэс)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин согласился с оценкой, что трехсторонний саммит Россия – США – Китай в Шэньчжене напоминает новую Ялтинскую конференцию. В частности, перед трехсторонней встречей Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и американским лидером Дональдом Трампом cпециальный корреспондент газеты "Коммерсант" Андрей Колесников задал российскому лидеру вопрос, похожа ли эта трехсторонняя встреча на "Ялту 2.0". Владимир Путин в ответ утвердительно кивнул. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале "Коммерсанта". Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и лидер США Дональд Трамп проводят трехстороннюю встречу на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне. Это первая в истории встреча лидеров трех стран.Крымская (Ялтинская) конференция 1945 года – конференция глав правительств трех союзных держав антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне – СССР, США и Великобритании. Созвана в целях согласования планов окончательного разгрома фашистской Германии и ее союзников, выработки основных принципов общей политики в отношении послевоенного устройства мира. Состоялась 4-11 февраля 1945 года в Ливадийском дворце в Ялте в период мощного наступления Красной Армии и активных действий союзных войск на втором фронте. Решения конференции в области послевоенного устройства мира касались двух вопросов: проведения новых государственных границ на освобожденных территориях и установления признанных всеми сторонами демаркационных линий между сферами влияния союзников, а также создания процедур, гарантирующих неизменность этих линий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Си Цзиньпин призвал к запрету и полному уничтожению ядерного оружияПозитивное взаимодействие стран является необходимостью – лидер КНРПутин и Трамп уделили много внимания украинскому конфликту в ходе встречиРоссию, США и Китай объединяет ответственность за поддержание мира – Путин
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), дональд трамп, си цзиньпин (председатель кнр), саммит азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (атэс), новости, переговоры
Саммит Россия-США-Китай в Шэнчжэне похож на "Ялту 2.0" – оценка Путина
Трехсторонний саммит РФ-Китай-США в Шэньчжене напоминает "Ялту 2.0" - оценка Путина
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин согласился с оценкой, что трехсторонний саммит Россия – США – Китай в Шэньчжене напоминает новую Ялтинскую конференцию.
В частности, перед трехсторонней встречей Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и американским лидером Дональдом Трампом cпециальный корреспондент газеты "Коммерсант" Андрей Колесников задал российскому лидеру вопрос, похожа ли эта трехсторонняя встреча на "Ялту 2.0".
Владимир Путин в ответ утвердительно кивнул. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале "Коммерсанта".
Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и лидер США Дональд Трамп проводят трехстороннюю встречу на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне. Это первая в истории встреча лидеров трех стран.
Крымская (Ялтинская) конференция 1945 года – конференция глав правительств трех союзных держав антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне – СССР, США и Великобритании. Созвана в целях согласования планов окончательного разгрома фашистской Германии и ее союзников, выработки основных принципов общей политики в отношении послевоенного устройства мира. Состоялась 4-11 февраля 1945 года в Ливадийском дворце в Ялте в период мощного наступления Красной Армии и активных действий союзных войск на втором фронте. Решения конференции в области послевоенного устройства мира касались двух вопросов: проведения новых государственных границ на освобожденных территориях и установления признанных всеми сторонами демаркационных линий между сферами влияния союзников, а также создания процедур, гарантирующих неизменность этих линий.
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