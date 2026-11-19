https://crimea.ria.ru/20261119/saldo-rasskazal-o-strakhovanii-perevozchikov-ot-voennykh-riskov-1161200214.html

Сальдо рассказал о страховании перевозчиков от военных рисков

Сальдо рассказал о страховании перевозчиков от военных рисков - РИА Новости Крым, 19.11.2026

Сальдо рассказал о страховании перевозчиков от военных рисков

Перевозчикам Херсонской области доступна страховка от военных рисков. Новый механизм поддержки запустило Министерство финансов РФ. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 19.11.2026

2026-11-19T22:09

2026-11-19T22:09

2026-11-19T22:09

херсонская область

владимир сальдо

страхование

транспорт

атаки всу

новости

грузоперевозки

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Перевозчикам Херсонской области доступна страховка от военных рисков. Новый механизм поддержки запустило Министерство финансов РФ. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Он пояснил, что при оформлении КАСКО или страховки груза военные риски включаются в полис бесплатно, а возможный ущерб компенсирует государство.По словам Сальдо, благодаря новому механизму перевозчики получают дополнительную защиту на маршрутах, от которых зависит снабжение городов и сел региона.ВСУ регулярно бьют по гражданскому транспорту, в том числе по бензовозам, грузовикам с товарами гражданского назначения, пассажирским автобусам и легковым авто.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост подвергся новой атаке ВСУ Семеро погибших и четверо раненых – в ЛНР зверствуют боевики ЗеленскогоЧисло раненных при атаке ВСУ на Курск выросло до 11 человек

херсонская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, владимир сальдо, страхование, транспорт, атаки всу, новости, грузоперевозки