Россию, США и Китай объединяет ответственность за поддержание мира – Путин
Россию, США и Китай объединят ответственность за поддержание международного мира – Путин
11:55 19.11.2026 (обновлено: 11:57 19.11.2026)
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкТрехсторонняя встреча Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Россию, США и Китай объединяет совместная ответственность за поддержание безопасности в мире. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на трехсторонней встрече с американским лидером Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином в Шэнчжэне на полях саммита АТЭС.
"Три наших государства объединяет не только статус стран-победительниц во Второй мировой войне, но главное – совместная ответственность за поддержание международного мира и безопасности", - сказал Путин.
Он отметил, что Москва, Вашингтон и Пекин стояли у истоков создания ООН, поэтому на их плечах лежит задача сохранения и укрепления системы международного права, сложившейся вместе с формированием этой универсальной организации, включая Устав ООН и закрепленные в нем принципы.
"Россия, Китай и США, наши народы, способны внести значимый вклад в укрепление безопасности и стабильности в мире, если будут конструктивно, по-партнерски сотрудничать на основе взаимного уважения, равноправия и соблюдения баланса интересов", - добавил Путин.
Президент РФ подчеркнул, что в ходе встречи стоит обсудить глобальные и региональные экономические связи, продовольственную и энергетическую безопасность.
Накануне Путин, Трамп и Си Цзиньпин встретились на полях саммита АТЭС. Глав делегаций встречал оркестр, который исполнял разные композиции в зависимости от того, какую страну представляет гость.
Путин находится с визитом в Шэньчжэне, где 18-19 ноября проходит саммит АТЭС. Он уже выступил на деловом саммите, указав на превращение Азиатско-Тихоокеанского региона в центр глобальной экономики и отметил провал попыток стран Запада сдержать конкурентов. Затем президент провел третью личную встречу с Си Цзиньпином в этом году. Лидеры обсудили международную обстановку и двусторонние отношения. Также глава российского государства кратко пообщался с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом и провел двустороннюю встречу с президентом Вьетнама То Ламом.