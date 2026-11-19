https://crimea.ria.ru/20261119/rossiyu-ssha-i-kitay-obedinyaet-otvetstvennost-za-podderzhanie-mira--putin-1161193040.html

Россию, США и Китай объединяет ответственность за поддержание мира – Путин

Россию, США и Китай объединяет ответственность за поддержание мира – Путин - РИА Новости Крым, 19.11.2026

Россию, США и Китай объединяет ответственность за поддержание мира – Путин

Россию, США и Китай объединяет совместная ответственность за поддержание безопасности в мире. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на трехсторонней... РИА Новости Крым, 19.11.2026

2026-11-19T11:55

2026-11-19T11:55

2026-11-19T11:57

владимир путин (политик)

россия

си цзиньпин (председатель кнр)

китай

дональд трамп

сша

переговоры

саммит азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (атэс)

политика

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/13/1161192797_0:0:3179:1789_1920x0_80_0_0_30fa43f80de45d123a789d080465d53e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Россию, США и Китай объединяет совместная ответственность за поддержание безопасности в мире. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на трехсторонней встрече с американским лидером Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином в Шэнчжэне на полях саммита АТЭС.Он отметил, что Москва, Вашингтон и Пекин стояли у истоков создания ООН, поэтому на их плечах лежит задача сохранения и укрепления системы международного права, сложившейся вместе с формированием этой универсальной организации, включая Устав ООН и закрепленные в нем принципы.Президент РФ подчеркнул, что в ходе встречи стоит обсудить глобальные и региональные экономические связи, продовольственную и энергетическую безопасность.Накануне Путин, Трамп и Си Цзиньпин встретились на полях саммита АТЭС. Глав делегаций встречал оркестр, который исполнял разные композиции в зависимости от того, какую страну представляет гость.Путин находится с визитом в Шэньчжэне, где 18-19 ноября проходит саммит АТЭС. Он уже выступил на деловом саммите, указав на превращение Азиатско-Тихоокеанского региона в центр глобальной экономики и отметил провал попыток стран Запада сдержать конкурентов. Затем президент провел третью личную встречу с Си Цзиньпином в этом году. Лидеры обсудили международную обстановку и двусторонние отношения. Также глава российского государства кратко пообщался с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом и провел двустороннюю встречу с президентом Вьетнама То Ламом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

китай

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, си цзиньпин (председатель кнр), китай, дональд трамп, сша, переговоры, саммит азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (атэс), политика, внешняя политика, новости, безопасность