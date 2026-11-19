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Ответ России на удар по Крымскому мосту будет болезненным для Украины – Путин
Ответ России на удар по Крымскому мосту будет болезненным для Украины – Путин - РИА Новости Крым, 19.11.2026
Ответ России на удар по Крымскому мосту будет болезненным для Украины – Путин
Россия ответит на удары по Крымскому мосту, а сам транспортный переход будет восстановлен. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по... РИА Новости Крым, 19.11.2026
2026-11-19T15:19
2026-11-19T15:19
2026-11-19T15:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Россия ответит на удары по Крымскому мосту, а сам транспортный переход будет восстановлен. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с американским лидером Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином в Шэнчжэне.Российский лидер подчеркнул, что Крымский мост – это исключительно мирный объект. РФ уже очень давно не использует его ни для перевоза военной техники и боеприпасов, ни для транспортировки нефти и нефтепродуктов. Крымский мост – это исключительно гражданский объект, отметил глава государства.Путин также напомнил в этой связи, что в июне этого года глава киевского режима Владимир Зеленский объявил о том, что в течение 40 дней они нанесут России непоправимый урон, разрушат энергетику. Но 5 августа, когда закончились эти 40 дней, результат оказался далек от ожидаемого. В ответ на эти атаки Россия начала действовать зеркальным образом. Но ответные действия ВС РФ оказались гораздо более болезненными для киевского режима, чем попытки нанести ущерб российской экономике.И заверил, что ответные действия России будут гораздо более болезненными, чем то, что сделал киевский режим в отношении Крымского моста.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымский мост, владимир путин (политик), крым, россия, удары по украине, атаки всу, атаки всу на крымский мост
Ответ России на удар по Крымскому мосту будет болезненным для Украины – Путин
Ответ России на удар по Крымскому мосту будет болезненным для Украины – Путин
15:19 19.11.2026 (обновлено: 15:33 19.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Россия ответит на удары по Крымскому мосту, а сам транспортный переход будет восстановлен. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с американским лидером Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином в Шэнчжэне.
Российский лидер подчеркнул, что Крымский мост – это исключительно мирный объект. РФ уже очень давно не использует его ни для перевоза военной техники и боеприпасов, ни для транспортировки нефти и нефтепродуктов. Крымский мост – это исключительно гражданский объект, отметил глава государства.
Путин также напомнил в этой связи, что в июне этого года глава киевского режима Владимир Зеленский объявил о том, что в течение 40 дней они нанесут России непоправимый урон, разрушат энергетику. Но 5 августа, когда закончились эти 40 дней, результат оказался далек от ожидаемого. В ответ на эти атаки Россия начала действовать зеркальным образом. Но ответные действия ВС РФ оказались гораздо более болезненными для киевского режима, чем попытки нанести ущерб российской экономике.
"Теперь мы слышим со всех сторон: "просим прекратить, давайте договоримся – либо на море установим режим тишины, либо по энергетике не будем бить". Честно говоря, я с коллегами из Совета безопасности этот вопрос обсуждал и попросил еще всех подумать и вернуться к этому вопросу, в надежде на то, что может быть, о чем-то удастся договориться. Но после ударов по Крымскому мосту договариваться не будем. Будем отвечать на эти удары", – заявил Путин.
И заверил, что ответные действия России будут гораздо более болезненными, чем то, что сделал киевский режим в отношении Крымского моста.
"А мост мы, конечно, восстановим… Автомобильному мосту был нанесен серьезный ущерб, а железнодорожный уже восстановлен", – подытожил глава государства.
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