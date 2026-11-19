Россия будет усиливать защиту сухопутного коридора в Крым – Путин
РФ будет усиливать защиту сухопутного коридора в Крым и отодвигать от него ВСУ – Путин
16:22 19.11.2026 (обновлено: 16:28 19.11.2026)
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаСухопутный маршрут в Крым
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Россия в свете ударов по Крымскому мосту будет усиливать защиту трассы "Новороссия", соединяющей Крымский полуостров с материковой частью страны, и отодвигать еще дальше ВСУ на этом направлении. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с американским лидером Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином в Шэнчжэне.
"Мы создали такую возможность двигаться по суше по Запорожской и по Херсонской области, и мы будем только усиливать свое присутствие, в том числе и в связи с ударами по Крымскому мосту. Это должно быть всем понятно. И будем предпринимать усилия по защите этой трассы, которая называется "Новороссия", – сказал глава государства.
По словам Путина, эта работа будет непростой, поскольку украинские военные регулярно атакуют беспилотниками транспорт на сухопутном коридоре в Крым. Российский лидер сравнил трассу "Новороссия" с "дорогой жизни" по льду Ладожского озера, по которой шло снабжение блокадного Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.
"Мы будем делать все для того, чтобы защитить эту трассу и отодвигать дальше противника на этом направлении, так же, как и на других направлениях, создавая полосы безопасности вдоль наших границ. И это тоже будет последствием ударов по Крымскому мосту", – добавил президент РФ.
Атаки на Крымский мост
ВСУ в первый раз атаковали Крымский мост в ночь на понедельник. Движение автотранспорта в течение всего дня было закрыто, поезда ходили штатно. На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края развернули два пункта обогрева – в районе Тамани и рядом с досмотровым комплексом.
Вечером в понедельник зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что на Крымском мосту запустили движение автомобильного транспорта в реверсивном режиме. Автобусы, соединяющие полуостров с материковой частью России, следовали с опозданием.
В результате повторной атаки ВСУ ночью 17 ноября движение по автомобильной и железнодорожной составляющим Крымского моста было временно приостановлено. Пострадавших в результате происшествия нет.
Следственный комитет РФ после атак на объект 16 и 17 ноября возбудил уголовное дело по факту совершения террористического акта. По данным ведомства, в результате ударов имеются повреждения конструкции.
Днем 17 ноября открыли движение поездов по одному пути железнодорожной части Крымского моста. Проезда по автодорожной части нет.
Вечером 18 ноября стало известно о возобновлении рейсов в пять городов России и Белоруссию с использованием автобусов и пассажирских поездов. Работа Керченской переправы зависит от погодных условий. В четверг в проливе ожидается шторм.
В ночь на четверг Крымский мост подвергся новому удару со стороны ВСУ. Движение поездов через транспортный переход было временно остановлено. После обеда 19 ноября ремонтные работы на железнодорожном пути транспортного перехода были завершены, движение по отремонтированному ж/д пути открыто. По Крымскому мосту отправился первый пассажирский поезд.
По поручению президента и совместно с правительством РФ принимаются меры по восстановлению транспортного сообщения, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.