https://crimea.ria.ru/20261119/rossiya-budet-usilivat-zaschitu-sukhoputnogo-koridora-v-krym--putin-1161212437.html

Россия будет усиливать защиту сухопутного коридора в Крым – Путин

Россия будет усиливать защиту сухопутного коридора в Крым – Путин - РИА Новости Крым, 19.11.2026

Россия будет усиливать защиту сухопутного коридора в Крым – Путин

Россия в свете ударов по Крымскому мосту будет усиливать защиту трассы "Новороссия", соединяющей Крымский полуостров с материковой частью страны, и отодвигать... РИА Новости Крым, 19.11.2026

2026-11-19T16:22

2026-11-19T16:22

2026-11-19T16:28

владимир путин (политик)

трасса р-280 "новороссия"

крым

новые регионы россии

россия

логистика

безопасность

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Россия в свете ударов по Крымскому мосту будет усиливать защиту трассы "Новороссия", соединяющей Крымский полуостров с материковой частью страны, и отодвигать еще дальше ВСУ на этом направлении. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с американским лидером Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином в Шэнчжэне.По словам Путина, эта работа будет непростой, поскольку украинские военные регулярно атакуют беспилотниками транспорт на сухопутном коридоре в Крым. Российский лидер сравнил трассу "Новороссия" с "дорогой жизни" по льду Ладожского озера, по которой шло снабжение блокадного Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.Атаки на Крымский мостВСУ в первый раз атаковали Крымский мост в ночь на понедельник. Движение автотранспорта в течение всего дня было закрыто, поезда ходили штатно. На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края развернули два пункта обогрева – в районе Тамани и рядом с досмотровым комплексом.Вечером в понедельник зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что на Крымском мосту запустили движение автомобильного транспорта в реверсивном режиме. Автобусы, соединяющие полуостров с материковой частью России, следовали с опозданием.В результате повторной атаки ВСУ ночью 17 ноября движение по автомобильной и железнодорожной составляющим Крымского моста было временно приостановлено. Пострадавших в результате происшествия нет.Следственный комитет РФ после атак на объект 16 и 17 ноября возбудил уголовное дело по факту совершения террористического акта. По данным ведомства, в результате ударов имеются повреждения конструкции.Днем 17 ноября открыли движение поездов по одному пути железнодорожной части Крымского моста. Проезда по автодорожной части нет.Вечером 18 ноября стало известно о возобновлении рейсов в пять городов России и Белоруссию с использованием автобусов и пассажирских поездов. Работа Керченской переправы зависит от погодных условий. В четверг в проливе ожидается шторм.В ночь на четверг Крымский мост подвергся новому удару со стороны ВСУ. Движение поездов через транспортный переход было временно остановлено. После обеда 19 ноября ремонтные работы на железнодорожном пути транспортного перехода были завершены, движение по отремонтированному ж/д пути открыто. По Крымскому мосту отправился первый пассажирский поезд.По поручению президента и совместно с правительством РФ принимаются меры по восстановлению транспортного сообщения, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), трасса р-280 "новороссия", крым, новые регионы россии, россия, логистика, безопасность, новости