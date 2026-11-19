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Резервуары для хранения нефти повреждены в Татарстане при атаке БПЛА
Резервуары для хранения нефти повреждены в Татарстане при атаке БПЛА - РИА Новости Крым, 19.11.2026
Резервуары для хранения нефти повреждены в Татарстане при атаке БПЛА
Осколки БПЛА повредили несколько гражданских объектов при атаке на Татарстан, а также резервуары для хранения нефти. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе РИА Новости Крым, 19.11.2026
2026-11-19T10:09
2026-11-19T10:09
2026-11-19T10:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Осколки БПЛА повредили несколько гражданских объектов при атаке на Татарстан, а также резервуары для хранения нефти. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе главы республики.Кроме того, осколки повредили несколько гражданских объектов. Погибших и пострадавших нет.В пресс-службе добавили, что глава Татарстана Рустам Минниханов регулярно получает соответствующие доклады.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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татарстан, атаки всу, происшествия, новости, новости сво
Резервуары для хранения нефти повреждены в Татарстане при атаке БПЛА
Резервуары для хранения нефти и гражданские объекты повреждены при атаке БПЛА на Татарстан