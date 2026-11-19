https://crimea.ria.ru/20261119/remont-na-magistralnykh-elektrosetyakh-v-krymu-v-bakhchisarae-otklyuchat-svet-do-utra-1161205031.html

Ремонт на магистральных электросетях в Крыму: в Бахчисарае отключат свет до утра

Ремонт на магистральных электросетях в Крыму: в Бахчисарае отключат свет до утра - РИА Новости Крым, 19.11.2026

Ремонт на магистральных электросетях в Крыму: в Бахчисарае отключат свет до утра

Администрация Бахчисарая сообщает об отключении электроэнергии с 17 часов четверга, 19 ноября и на всю ночь, до 5 утра пятницы, 20 ноября, в связи с ремонтом... РИА Новости Крым, 19.11.2026

2026-11-19T16:07

2026-11-19T16:07

2026-11-19T16:07

бахчисарай

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отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Администрация Бахчисарая сообщает об отключении электроэнергии с 17 часов четверга, 19 ноября и на всю ночь, до 5 утра пятницы, 20 ноября, в связи с ремонтом оборудования на предприятии магистральных электросетей – света не будет на всей территории города.Отключение затронет всех потребителей города, предупредили в администрации. И подчеркнули, что социально значимые объекты будут обеспечены резервным питанием от дизель-генераторных установок.В администрации обратились с просьбой заранее зарядить мобильные устройства, подготовить фонари и по возможности минимизировать использование бытовой техники в указанный период. А также проинформировали, что запланированное отключение электроснабжения на 20.11.2026 отменяется.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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