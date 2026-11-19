https://crimea.ria.ru/20261119/remont-krymskogo-mosta-kak-obespechat-logistiku-1161195755.html

Ремонт Крымского моста: как обеспечат логистику

Ремонт Крымского моста: как обеспечат логистику - РИА Новости Крым, 19.11.2026

Ремонт Крымского моста: как обеспечат логистику

В случае длительного восстановление Крымского моста после ударов ВСУ Минтранс России имеет задел для сохранения логистики с полуостровом. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 19.11.2026

2026-11-19T12:50

2026-11-19T12:50

2026-11-19T12:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В случае длительного восстановление Крымского моста после ударов ВСУ Минтранс России имеет задел для сохранения логистики с полуостровом. Об этом сообщил министр транспорта Дмитрий Ядров.Он отметил, что сейчас ведется обследование конструкций Крымского моста после атак. Ситуация по восстановлению будет понятна чуть позже – к 16:00-17:00 19 ноября.Крымский мост в четверг подвергся очередному удару со стороны ВСУ. Пострадавших нет. Движение поездов через транспортный переход на данный момент приостановлено, но возобновится ориентировочно с 16:00.По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, власти оценят разные варианты восстановления Крымского моста, определиться со сроками планируют в течение недели. Он также добавил, что отдельные элементы Крымского моста могут быть запущены через месяц-два.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крымский мост

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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