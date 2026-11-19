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Ребенка завалило обломками дома при ударе ВСУ по Курску

Ребенка завалило обломками дома при ударе ВСУ по Курску - РИА Новости Крым, 19.11.2026

Ребенка завалило обломками дома при ударе ВСУ по Курску

Девять человек, в том числе 12-летний ребенок, пострадали при атаке ВСУ на Курск. Повреждены жилые дома в центре города, сообщил губернатор области Александр... РИА Новости Крым, 19.11.2026

2026-11-19T11:31

2026-11-19T11:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя — РИА Новости Крым. Девять человек, в том числе 12-летний ребенок, пострадали при атаке ВСУ на Курск. Повреждены жилые дома в центре города, сообщил губернатор области Александр Хинштейн.Также ранены две женщины — посетительницы частной клиники, у них осколочные ранения. Еще одна пострадавшая обнаружена в районе Льговского поворота.По информации губернатора, в центре Курска после падения обломков от взрывной волны повреждены многоэтажка и частные дома, здание Арбитражного суда, Центральная городская библиотека, Дом быта, Курский медколледж. Есть повреждения фасада здания и окон травмпункта.Кроме того, в результате удара загорелись несколько автомобилей, много машин повреждены."В связи с произошедшим образовательным организация рекомендовано действовать как при объявлении сигнала о ракетной опасности с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Обучение во вторую смену (при наличии) организовать в дистанционном формате", - добавил Александр Хинштейн.В Краснодарском крае в результате атаки беспилотников в ночь на 18 ноября повреждены 78 частных и пять многоквартирных домов.Кроме того, осколки БПЛА повредили несколько гражданских объектов при атаке на Татарстан, а также резервуары для хранения нефти.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более полусотни вражеских БПЛА сбили над территорией РоссииТри поезда в Крым задерживаются в пути после новой атаки ВСУ по Крымскому мостуСемеро погибших и четверо раненых – в ЛНР зверствуют боевики Зеленского

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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