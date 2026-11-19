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Ребенка завалило обломками дома при ударе ВСУ по Курску
Ребенка завалило обломками дома при ударе ВСУ по Курску - РИА Новости Крым, 19.11.2026
Ребенка завалило обломками дома при ударе ВСУ по Курску
Девять человек, в том числе 12-летний ребенок, пострадали при атаке ВСУ на Курск. Повреждены жилые дома в центре города, сообщил губернатор области Александр... РИА Новости Крым, 19.11.2026
2026-11-19T11:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя — РИА Новости Крым. Девять человек, в том числе 12-летний ребенок, пострадали при атаке ВСУ на Курск. Повреждены жилые дома в центре города, сообщил губернатор области Александр Хинштейн.Также ранены две женщины — посетительницы частной клиники, у них осколочные ранения. Еще одна пострадавшая обнаружена в районе Льговского поворота.По информации губернатора, в центре Курска после падения обломков от взрывной волны повреждены многоэтажка и частные дома, здание Арбитражного суда, Центральная городская библиотека, Дом быта, Курский медколледж. Есть повреждения фасада здания и окон травмпункта.Кроме того, в результате удара загорелись несколько автомобилей, много машин повреждены."В связи с произошедшим образовательным организация рекомендовано действовать как при объявлении сигнала о ракетной опасности с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Обучение во вторую смену (при наличии) организовать в дистанционном формате", - добавил Александр Хинштейн.В Краснодарском крае в результате атаки беспилотников в ночь на 18 ноября повреждены 78 частных и пять многоквартирных домов.Кроме того, осколки БПЛА повредили несколько гражданских объектов при атаке на Татарстан, а также резервуары для хранения нефти.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более полусотни вражеских БПЛА сбили над территорией РоссииТри поезда в Крым задерживаются в пути после новой атаки ВСУ по Крымскому мостуСемеро погибших и четверо раненых – в ЛНР зверствуют боевики Зеленского
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курск, курская область, атаки всу, обстрелы курской области, александр хинштейн, новости, новости сво, происшествия
Ребенка завалило обломками дома при ударе ВСУ по Курску
В Курске при атаке ВСУ пострадали ребенок и восемь взрослых - губернатор
11:31 19.11.2026 (обновлено: 11:37 19.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя — РИА Новости Крым. Девять человек, в том числе 12-летний ребенок, пострадали при атаке ВСУ на Курск. Повреждены жилые дома в центре города, сообщил губернатор области Александр Хинштейн.
"Пострадали девять человек. Осколочные ранения в центре у двух мужчин, трех женщин. На северо-западе попал под завалы частного дома 12-летний ребенок, спасатели уже вызволили его", - написал он в своем нале в МАКС.
Также ранены две женщины — посетительницы частной клиники, у них осколочные ранения. Еще одна пострадавшая обнаружена в районе Льговского поворота.
По информации губернатора, в центре Курска после падения обломков от взрывной волны повреждены многоэтажка и частные дома, здание Арбитражного суда, Центральная городская библиотека, Дом быта, Курский медколледж. Есть повреждения фасада здания и окон травмпункта.
Кроме того, в результате удара загорелись несколько автомобилей, много машин повреждены.
"В связи с произошедшим образовательным организация рекомендовано действовать как при объявлении сигнала о ракетной опасности с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Обучение во вторую смену (при наличии) организовать в дистанционном формате", - добавил Александр Хинштейн.
В Краснодарском крае в результате атаки беспилотников в ночь на 18 ноября повреждены
78 частных и пять многоквартирных домов.
Кроме того, осколки БПЛА повредили
несколько гражданских объектов при атаке на Татарстан, а также резервуары для хранения нефти.
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