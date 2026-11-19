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Районы и центр Севастополя обесточены
Районы и центр Севастополя обесточены - РИА Новости Крым, 19.11.2026
Районы и центр Севастополя обесточены
Утром в четверг, 19 ноября, в Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения. Центр, два района города и Северная сторона остались без света,... РИА Новости Крым, 19.11.2026
2026-11-19T08:31
2026-11-19T08:31
2026-11-19T08:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Утром в четверг, 19 ноября, в Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения. Центр, два района города и Северная сторона остались без света, сообщили на предприятии "Севастопольэнерго".Уточняется, что частично обесточены потребители Гагаринского и Ленинского районов, центральная часть города и Северная сторона. Электроснабжение социально значимых объектов обеспечено.В среду в Севастополе также действовал режим временного ограничения электроснабжения. Свет в городе подавался по графику "2 через 6" часов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Джанкойский район Крыма и Бахчисарай обесточеныПочти 50 сел в четырех районах Крыма остались без светаШаг в будущее: в Крыму апробируют солнечные панели и аккумуляторы
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Районы и центр Севастополя обесточены
В Севастополе 19 ноября ввели режим временного ограничения электроснабжения