https://crimea.ria.ru/20261119/rayony-i-tsentr-sevastopolya-obestocheny-1161186249.html

Районы и центр Севастополя обесточены

Районы и центр Севастополя обесточены - РИА Новости Крым, 19.11.2026

Районы и центр Севастополя обесточены

Утром в четверг, 19 ноября, в Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения. Центр, два района города и Северная сторона остались без света,... РИА Новости Крым, 19.11.2026

2026-11-19T08:31

2026-11-19T08:31

2026-11-19T08:31

севастополь

севастопольэнерго

энергосистема крыма

электроэнергия

электросети

отключение электроэнергии

электросети крыма

отключение электроэнергии в крыму

новости севастополя

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e4/0b/03/1118897287_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_371e531b67d09283056c1c9fedc7f4df.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Утром в четверг, 19 ноября, в Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения. Центр, два района города и Северная сторона остались без света, сообщили на предприятии "Севастопольэнерго".Уточняется, что частично обесточены потребители Гагаринского и Ленинского районов, центральная часть города и Северная сторона. Электроснабжение социально значимых объектов обеспечено.В среду в Севастополе также действовал режим временного ограничения электроснабжения. Свет в городе подавался по графику "2 через 6" часов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Джанкойский район Крыма и Бахчисарай обесточеныПочти 50 сел в четырех районах Крыма остались без светаШаг в будущее: в Крыму апробируют солнечные панели и аккумуляторы

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, севастопольэнерго, энергосистема крыма, электроэнергия, электросети, отключение электроэнергии, электросети крыма, отключение электроэнергии в крыму, новости севастополя