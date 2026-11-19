Путин встретился с Трампом
Путин и Трамп провели двустороннюю встречу на саммите АТЭС
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на саммите АТЭС в Китае
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В Китае на полях саммита Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) состоялась встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщили в Кремле.
Президент России не стал делать заявлений в открытой части двусторонней встречи с американским лидером. При этом он поблагодарил Трампа.
В начале двухсторонней встречи в Шэньчжэне Трамп заявил об отличных отношениях с Путиным и отметил, что с нетерпением ждет продуктивного разговора. Лидер Белого дома также назвал президента России своим другом.
"Я думаю, из этого может выйти много замечательного, или, по крайней мере, начаться", - сказал президент США в начале переговоров.
Накануне Путин, Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встретились на полях саммита АТЭС. Глав делегаций встречал оркестр, который исполнял разные композиции в зависимости от того, какую страну представляет гость.
19 ноября лидеры России, США и Китая примут участие в трехсторонней встрече.
Путин находится с визитом в Шэньчжэне, где 18-19 ноября проходит саммит АТЭС. Он уже выступил на деловом саммите, указав на превращение Азиатско-Тихоокеанского региона в центр глобальной экономики и отметил провал попыток стран Запада сдержать конкурентов. Затем президент провел третью личную встречу с Си Цзиньпином в этом году. Лидеры обсудили международную обстановку и двусторонние отношения. Также глава российского государства кратко пообщался с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом и провел двустороннюю встречу с президентом Вьетнама То Ламом.