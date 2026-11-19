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Путин встретился с Трампом

Путин встретился с Трампом - РИА Новости Крым, 19.11.2026

Путин встретился с Трампом

В Китае на полях саммита Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) состоялась встреча президента России Владимира Путина и американского... РИА Новости Крым, 19.11.2026

2026-11-19T08:00

2026-11-19T08:00

2026-11-19T08:00

владимир путин (политик)

россия

дональд трамп

сша

переговоры

саммит азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (атэс)

китай

политика

внешняя политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В Китае на полях саммита Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) состоялась встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщили в Кремле.Президент России не стал делать заявлений в открытой части двусторонней встречи с американским лидером. При этом он поблагодарил Трампа.В начале двухсторонней встречи в Шэньчжэне Трамп заявил об отличных отношениях с Путиным и отметил, что с нетерпением ждет продуктивного разговора. Лидер Белого дома также назвал президента России своим другом.Накануне Путин, Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встретились на полях саммита АТЭС. Глав делегаций встречал оркестр, который исполнял разные композиции в зависимости от того, какую страну представляет гость.19 ноября лидеры России, США и Китая примут участие в трехсторонней встрече.Путин находится с визитом в Шэньчжэне, где 18-19 ноября проходит саммит АТЭС. Он уже выступил на деловом саммите, указав на превращение Азиатско-Тихоокеанского региона в центр глобальной экономики и отметил провал попыток стран Запада сдержать конкурентов. Затем президент провел третью личную встречу с Си Цзиньпином в этом году. Лидеры обсудили международную обстановку и двусторонние отношения. Также глава российского государства кратко пообщался с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом и провел двустороннюю встречу с президентом Вьетнама То Ламом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, дональд трамп, сша, переговоры, саммит азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (атэс), китай, политика, внешняя политика, новости