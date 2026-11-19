https://crimea.ria.ru/20261119/putin-otvetil-na-vopros-ob-uchastii-evropy-v-peregovorakh-po-ukraine-1161211161.html

Путин ответил на вопрос об участии Европы в переговорах по Украине

Путин ответил на вопрос об участии Европы в переговорах по Украине - РИА Новости Крым, 19.11.2026

Путин ответил на вопрос об участии Европы в переговорах по Украине

Россия предложила представителям Евросоюза приехать в Москву для того, чтобы понять их позицию с целью продолжить переговоры по украинскому урегулированию и... РИА Новости Крым, 19.11.2026

2026-11-19T17:19

2026-11-19T17:19

2026-11-19T17:19

владимир путин (политик)

новости

украина

европейский союз (ес)

переговоры

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Россия предложила представителям Евросоюза приехать в Москву для того, чтобы понять их позицию с целью продолжить переговоры по украинскому урегулированию и архитектуре безопасности в целом. Об этом журналистам заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможном участии ЕС в трехсторонних переговорах по Украине.Он отметил, что американская сторона настойчиво просит Москву согласиться с участием европейцев в переговорах."Поэтому мы по дипломатическим каналам предложили европейцам приехать в Москву для того, чтобы определить их позицию. После этого мы решим, в каком формате будем продолжать диалог по Украине", – указал Путин.Трехсторонние переговоры России, США и Украины состоялись в Абу-Даби 10-11 ноября. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по итогам встречи сообщил, что стороны договорились о масштабном обмене пленными. Он также отметил, что миру нужна новая система безопасности, и эта тема стала одной из ключевых в рамках трехсторонних переговоров с участием делегаций РФ, США и Украины.12 ноября состоялись переговоры президента РФ со спецпредставителями президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Они продлились примерно 2,5 часа. Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал состоявшийся разговор содержательным, конструктивным, откровенным и полезным. Путин в ходе встречи с предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке по опыту Алешек. Он отметил, что Россия контролирует Константиновку и готова обеспечить безопасность такой миссии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, украина, европейский союз (ес), переговоры