Путин ответил на вопрос об участии Европы в переговорах по Украине
РФ пригласила европейцев в Москву для определения их позиции по урегулированию – Путин
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Украины и Европейского Союза. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Россия предложила представителям Евросоюза приехать в Москву для того, чтобы понять их позицию с целью продолжить переговоры по украинскому урегулированию и архитектуре безопасности в целом. Об этом журналистам заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможном участии ЕС в трехсторонних переговорах по Украине.
Он отметил, что американская сторона настойчиво просит Москву согласиться с участием европейцев в переговорах.
"Мы согласились с предложением американских переговорщиков о том, что безопасность Украины должна быть вписана в общую европейскую безопасность... Обсуждать безопасность Европы без европейцев тоже странно было бы, да? Поэтому мы не против", – сказал Путин на пресс-конференции по итогам встречи с американским лидером Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином в Шэнчжэне.
"Поэтому мы по дипломатическим каналам предложили европейцам приехать в Москву для того, чтобы определить их позицию. После этого мы решим, в каком формате будем продолжать диалог по Украине", – указал Путин.
Трехсторонние переговоры России, США и Украины состоялись в Абу-Даби 10-11 ноября. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по итогам встречи сообщил, что стороны договорились о масштабном обмене пленными. Он также отметил, что миру нужна новая система безопасности, и эта тема стала одной из ключевых в рамках трехсторонних переговоров с участием делегаций РФ, США и Украины.
12 ноября состоялись переговоры президента РФ со спецпредставителями президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Они продлились примерно 2,5 часа. Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал состоявшийся разговор содержательным, конструктивным, откровенным и полезным. Путин в ходе встречи с предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке по опыту Алешек. Он отметил, что Россия контролирует Константиновку и готова обеспечить безопасность такой миссии.