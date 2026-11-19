https://crimea.ria.ru/20261119/putin-na-ates--glavnye-zayavleniya-1161184162.html

Путин на АТЭС – главные заявления

Путин на АТЭС – главные заявления - РИА Новости Крым, 19.11.2026

Путин на АТЭС – главные заявления

Россия активно продвигает флагманскую инициативу о создании Большого евразийского партнерства и стремится оставаться открытой миру, усиливая свой экономический... РИА Новости Крым, 19.11.2026

2026-11-19T06:28

2026-11-19T06:28

2026-11-19T06:29

россия

владимир путин (политик)

саммит азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (атэс)

экономика

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китай

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Россия активно продвигает флагманскую инициативу о создании Большого евразийского партнерства и стремится оставаться открытой миру, усиливая свой экономический потенциал. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.Главные тезисы Российского лидера - в материале РИА Новости Крым.Российский лидер подчеркнул, что в стране кардинально изменили структуру внутренней экономики. В приоритетном порядке сейчас развиваются передовые отрасли, цифровые технологии, искусственный интеллект, атомная энергетика.Он также подчеркнул, что Россия активно продвигает флагманскую инициативу о создании Большого евразийского партнерства.Азиатско-тихоокеанский регион стал одним из локомотивов глобального развития, совокупный экономический рост экономик участников АТЭС по прогнозам в этом году составит 4,8%, а товарооборот России со странами АСЕАН за последние десять лет вырос почти на 60 процентов, отметил президент.Президент России Владимир Путин прибыл в китайский Шэньчжэн, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Российский лидер выступил на деловом саммите.Он подчеркнул, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным прессингом и стала мировым рекордсменом по числу введенных против страны карательных мер. При этом РФ входит в число крупнейших экономик мира, а безработица находится на низком уровне в 2,3%.Путин также заявил, что в глобальной экономике произошел тектонический сдвиг, Азиатско-Тихоокеанский регион стал ее центром. Вместе с тем, уровень жизни в странах ЕС стабильно и унизительно для еврозоны снижается. Растет долговая нагрузка, инфляция, подчеркнул российский лидер.На приеме, организованном в честь саммита для глав государств, Президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встретились и пожали друг другу руки, кратко пообщавшись "на ногах".19 ноября лидеры России, США и Китая примут участие в трехсторонней встрече.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин (политик), саммит азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (атэс), экономика, новости, китай, политика