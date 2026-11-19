https://crimea.ria.ru/20261119/putin-na-ates--glavnye-zayavleniya-1161184162.html
Путин на АТЭС – главные заявления
Путин на АТЭС – главные заявления - РИА Новости Крым, 19.11.2026
Путин на АТЭС – главные заявления
Россия активно продвигает флагманскую инициативу о создании Большого евразийского партнерства и стремится оставаться открытой миру, усиливая свой экономический... РИА Новости Крым, 19.11.2026
2026-11-19T06:28
2026-11-19T06:28
2026-11-19T06:29
россия
владимир путин (политик)
саммит азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (атэс)
экономика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Россия активно продвигает флагманскую инициативу о создании Большого евразийского партнерства и стремится оставаться открытой миру, усиливая свой экономический потенциал. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.Главные тезисы Российского лидера - в материале РИА Новости Крым.Российский лидер подчеркнул, что в стране кардинально изменили структуру внутренней экономики. В приоритетном порядке сейчас развиваются передовые отрасли, цифровые технологии, искусственный интеллект, атомная энергетика.Он также подчеркнул, что Россия активно продвигает флагманскую инициативу о создании Большого евразийского партнерства.Азиатско-тихоокеанский регион стал одним из локомотивов глобального развития, совокупный экономический рост экономик участников АТЭС по прогнозам в этом году составит 4,8%, а товарооборот России со странами АСЕАН за последние десять лет вырос почти на 60 процентов, отметил президент.Президент России Владимир Путин прибыл в китайский Шэньчжэн, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Российский лидер выступил на деловом саммите.Он подчеркнул, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным прессингом и стала мировым рекордсменом по числу введенных против страны карательных мер. При этом РФ входит в число крупнейших экономик мира, а безработица находится на низком уровне в 2,3%.Путин также заявил, что в глобальной экономике произошел тектонический сдвиг, Азиатско-Тихоокеанский регион стал ее центром. Вместе с тем, уровень жизни в странах ЕС стабильно и унизительно для еврозоны снижается. Растет долговая нагрузка, инфляция, подчеркнул российский лидер.На приеме, организованном в честь саммита для глав государств, Президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встретились и пожали друг другу руки, кратко пообщавшись "на ногах".19 ноября лидеры России, США и Китая примут участие в трехсторонней встрече.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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россия, владимир путин (политик), саммит азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (атэс), экономика, новости, китай, политика
Путин на АТЭС – главные заявления
Россия стремится быть открытой миру и усиливает свой экономический потенциал - Путин
06:28 19.11.2026 (обновлено: 06:29 19.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Россия активно продвигает флагманскую инициативу о создании Большого евразийского партнерства и стремится оставаться открытой миру, усиливая свой экономический потенциал. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
Главные тезисы Российского лидера - в материале РИА Новости Крым
.
Российский лидер подчеркнул, что в стране кардинально изменили структуру внутренней экономики. В приоритетном порядке сейчас развиваются передовые отрасли, цифровые технологии, искусственный интеллект, атомная энергетика.
"Россия стремится оставаться открытой миру и одновременно усиливает свой экономический потенциал. В этих целях продолжаем осуществлять у себя в стране фундаментальные реформы, совершенствовать промышленную базу, технологические возможности, контролировать инфляцию", - сказал президент.
Он также подчеркнул, что Россия активно продвигает флагманскую инициативу о создании Большого евразийского партнерства.
"Наша страна активно продвигает флагманскую инициативу о создании Большого евразийского партнерства, призванного обеспечить на континенте бесшовное экономическое пространство. Мы полностью разделяем лозунг китайского председательства: "Построение азиатско-тихоокеанского сообщества для совместного процветания". Это масштабная задача, решать которую по силам именно АТЭС как крупнейшему экономическому форуму нашего общего макрорегиона", - добавил Путин.
Азиатско-тихоокеанский регион стал одним из локомотивов глобального развития, совокупный экономический рост экономик участников АТЭС по прогнозам в этом году составит 4,8%, а товарооборот России со странами АСЕАН за последние десять лет вырос почти на 60 процентов, отметил президент.
Президент России Владимир Путин прибыл в китайский Шэньчжэн, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Российский лидер выступил на деловом саммите.
Он подчеркнул, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным прессингом и стала мировым рекордсменом по числу введенных против страны карательных мер. При этом РФ входит в число крупнейших экономик мира, а безработица находится на низком уровне в 2,3%.
Путин также заявил, что в глобальной экономике произошел тектонический сдвиг, Азиатско-Тихоокеанский регион стал ее центром. Вместе с тем, уровень жизни в странах ЕС стабильно и унизительно для еврозоны снижается. Растет долговая нагрузка, инфляция, подчеркнул российский лидер.
На приеме, организованном в честь саммита для глав государств, Президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встретились и пожали друг другу руки, кратко пообщавшись "на ногах".
19 ноября лидеры России, США и Китая примут участие в трехсторонней встрече.
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