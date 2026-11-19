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Путин и Трамп уделили много внимания украинскому конфликту в ходе встречи

Путин и Трамп уделили много внимания украинскому конфликту в ходе встречи - РИА Новости Крым, 19.11.2026

Путин и Трамп уделили много внимания украинскому конфликту в ходе встречи

Президент России Владимир Путин заявил, что теме украинского конфликта было уделено много внимания в ходе его встречи с американским лидером Дональдом Трампом... РИА Новости Крым, 19.11.2026

2026-11-19T12:10

2026-11-19T12:10

2026-11-19T12:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил, что теме украинского конфликта было уделено много внимания в ходе его встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Также данная тема обсуждалась в ходе встречи российского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином. Дональд Трамп в ходе саммита сообщил, что тема украинского конфликта будет обсуждаться и в ходе нынешней трехсторонней встречи. "Мы будем обсуждать конфликт между Россией и Украиной... Я думаю, что что-то происходит. Стороны хотели бы, чтобы война на Украине закончилась", - сказал глава Белого дома. По его мнению, урегулирование на Украине "развивается в верном направлении".Трамп также раскритиковал лидеров прошлого за отказ от диалога со странами, с которыми у них были разногласия. Президент России, председатель КНР и лидер США проводят трехстороннюю встречу на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне. Это первая в истории встреча лидеров трех стран. Ожидается, что Путин, Си Цзиньпин и Трамп обменяются мнениями по вопросам обеспечения стратегической стабильности. Москва не исключала, что в ходе переговоров могут затронуть и тему Украины.Путин уже выступил на деловом саммите, указав на превращение Азиатско-Тихоокеанского региона в центр глобальной экономики и отметил провал попыток стран Запада сдержать конкурентов. Затем президент провел третью личную встречу с Си Цзиньпином в этом году. Лидеры обсудили международную обстановку и двусторонние отношения. Также глава российского государства кратко пообщался с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом и провел двустороннюю встречу с президентом Вьетнама То Ламом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), дональд трамп, си цзиньпин (председатель кнр), политика, новости, китай, украина