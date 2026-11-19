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Принята декларация по итогам саммита АТЭС: о чем договорились страны
Принята декларация по итогам саммита АТЭС: о чем договорились страны - РИА Новости Крым, 19.11.2026
Принята декларация по итогам саммита АТЭС: о чем договорились страны
По итогам саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэнчжэне приняты четыре документа, в том числе декларация лидеров... РИА Новости Крым, 19.11.2026
2026-11-19T13:21
2026-11-19T13:21
2026-11-19T13:21
саммит азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (атэс)
китай
политика
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. По итогам саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэнчжэне приняты четыре документа, в том числе декларация лидеров экономик АТЭС. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.Декларация содержит 23 пункта, касающихся вопросов экономического партнерства в рамках АТЭС.Согласно документу, страны АТЭС подтверждают приверженность повышению устойчивости цепочек поставок и углублению регионального экономического сотрудничества в целях формирования надежной и жизнеспособной экономики, способствующей поступательному экономическому росту и процветанию всего региона.В условиях вызовов в сфере поставок, оказывающих влияние на АТР, страны подтверждают приверженность обеспечению устойчивости цепочек поставок, в особенности в отношении товаров первой необходимости."Мы подтверждаем нашу решимость совместными усилиями, в том числе в сотрудничестве с другими торговыми партнерами, обеспечивать непрерывность торговых потоков и неизменную роль критически важной инфраструктуры в поддержании жизнеспособности и целостности глобальных цепочек поставок", - указывается в документе.Страны условились продолжать сотрудничество в целях внедрения инновационных технологий и повышения устойчивости информационно-коммуникационных технологий в транспортном секторе.Лидеры АТЭС также поддержали сотрудничество в науке, технологиях, инновациях для формирования конкурентной, безопасной инновационной экосистемы.Страны региона подчеркнули, что обеспечение сохранения взаимосвязанности АТР и открытости торговых коридоров в целях содействия торговым потокам, включая поставки энергоресурсов и других товаров первой необходимости, отвечает взаимным интересам государств региона.Кроме того, в декларации содержится призыв принимать меры по противодействию потенциальным рискам, таким как утечки данных, интернет-мошенничество, а также преднамеренное ненадлежащее использование искусственного интеллекта и других новых технологий в противоправных целях для укрепления и совершенствования цифровой среды.Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества проходит в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Всего в АТЭС входит 21 страна Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), включая Россию. На них приходится более 60% мирового ВВП и 36% населения, а также 50% мировой торговли, отмечал президент РФ Владимир Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россию, США и Китай объединяет ответственность за поддержание мира – ПутинПутин на АТЭС – главные заявления Путин: работа РФ и Китая идет "по восходящей" на благо народов двух стран
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саммит азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (атэс), китай, политика, экономика, новости
Принята декларация по итогам саммита АТЭС: о чем договорились страны
Страны АТЭС приняли итоговую декларацию по итогам саммита в Шэнчжэне
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. По итогам саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэнчжэне приняты четыре документа, в том числе декларация лидеров экономик АТЭС. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Декларация содержит 23 пункта, касающихся вопросов экономического партнерства в рамках АТЭС.
Согласно документу, страны АТЭС подтверждают приверженность повышению устойчивости цепочек поставок и углублению регионального экономического сотрудничества в целях формирования надежной и жизнеспособной экономики, способствующей поступательному экономическому росту и процветанию всего региона.
"Мы и далее будем углублять экономическую интеграцию в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) на основе рыночных принципов, в том числе посредством работы над повесткой Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли (АТЗСТ)", - говорится в декларации.
В условиях вызовов в сфере поставок, оказывающих влияние на АТР, страны подтверждают приверженность обеспечению устойчивости цепочек поставок, в особенности в отношении товаров первой необходимости.
"Мы подтверждаем нашу решимость совместными усилиями, в том числе в сотрудничестве с другими торговыми партнерами, обеспечивать непрерывность торговых потоков и неизменную роль критически важной инфраструктуры в поддержании жизнеспособности и целостности глобальных цепочек поставок", - указывается в документе.
Страны условились продолжать сотрудничество в целях внедрения инновационных технологий и повышения устойчивости информационно-коммуникационных технологий в транспортном секторе.
Лидеры АТЭС также поддержали сотрудничество в науке, технологиях, инновациях для формирования конкурентной, безопасной инновационной экосистемы.
Страны региона подчеркнули, что обеспечение сохранения взаимосвязанности АТР и открытости торговых коридоров в целях содействия торговым потокам, включая поставки энергоресурсов и других товаров первой необходимости, отвечает взаимным интересам государств региона.
Кроме того, в декларации содержится призыв принимать меры по противодействию потенциальным рискам, таким как утечки данных, интернет-мошенничество, а также преднамеренное ненадлежащее использование искусственного интеллекта и других новых технологий в противоправных целях для укрепления и совершенствования цифровой среды.
"Мы подчеркиваем важность надежных и гибких рамочных основ налогово-бюджетной, денежно-кредитной и финансовой политики для преодоления экономических потрясений и сохранения макроэкономической и финансовой стабильности. Мы отмечаем, что глобальные дисбалансы сохраняются, создавая риски для роста и стабильности", - говорится в документе.
Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества проходит в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Всего в АТЭС входит 21 страна Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), включая Россию. На них приходится более 60% мирового ВВП и 36% населения, а также 50% мировой торговли, отмечал президент РФ Владимир Путин.
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