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Принята декларация по итогам саммита АТЭС: о чем договорились страны

Принята декларация по итогам саммита АТЭС: о чем договорились страны - РИА Новости Крым, 19.11.2026

Принята декларация по итогам саммита АТЭС: о чем договорились страны

По итогам саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэнчжэне приняты четыре документа, в том числе декларация лидеров... РИА Новости Крым, 19.11.2026

2026-11-19T13:21

2026-11-19T13:21

2026-11-19T13:21

саммит азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (атэс)

китай

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. По итогам саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэнчжэне приняты четыре документа, в том числе декларация лидеров экономик АТЭС. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.Декларация содержит 23 пункта, касающихся вопросов экономического партнерства в рамках АТЭС.Согласно документу, страны АТЭС подтверждают приверженность повышению устойчивости цепочек поставок и углублению регионального экономического сотрудничества в целях формирования надежной и жизнеспособной экономики, способствующей поступательному экономическому росту и процветанию всего региона.В условиях вызовов в сфере поставок, оказывающих влияние на АТР, страны подтверждают приверженность обеспечению устойчивости цепочек поставок, в особенности в отношении товаров первой необходимости."Мы подтверждаем нашу решимость совместными усилиями, в том числе в сотрудничестве с другими торговыми партнерами, обеспечивать непрерывность торговых потоков и неизменную роль критически важной инфраструктуры в поддержании жизнеспособности и целостности глобальных цепочек поставок", - указывается в документе.Страны условились продолжать сотрудничество в целях внедрения инновационных технологий и повышения устойчивости информационно-коммуникационных технологий в транспортном секторе.Лидеры АТЭС также поддержали сотрудничество в науке, технологиях, инновациях для формирования конкурентной, безопасной инновационной экосистемы.Страны региона подчеркнули, что обеспечение сохранения взаимосвязанности АТР и открытости торговых коридоров в целях содействия торговым потокам, включая поставки энергоресурсов и других товаров первой необходимости, отвечает взаимным интересам государств региона.Кроме того, в декларации содержится призыв принимать меры по противодействию потенциальным рискам, таким как утечки данных, интернет-мошенничество, а также преднамеренное ненадлежащее использование искусственного интеллекта и других новых технологий в противоправных целях для укрепления и совершенствования цифровой среды.Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества проходит в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Всего в АТЭС входит 21 страна Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), включая Россию. На них приходится более 60% мирового ВВП и 36% населения, а также 50% мировой торговли, отмечал президент РФ Владимир Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россию, США и Китай объединяет ответственность за поддержание мира – ПутинПутин на АТЭС – главные заявления Путин: работа РФ и Китая идет "по восходящей" на благо народов двух стран

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саммит азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (атэс), китай, политика, экономика, новости