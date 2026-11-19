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Позитивное взаимодействие стран является необходимостью – лидер КНР
Позитивное взаимодействие стран является необходимостью – лидер КНР - РИА Новости Крым, 19.11.2026
Позитивное взаимодействие стран является необходимостью – лидер КНР
Позитивное взаимодействие между крупными державами - это не выбор из нескольких вариантов, а необходимость. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе... РИА Новости Крым, 19.11.2026
2026-11-19T12:31
2026-11-19T12:31
2026-11-19T12:31
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китай
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владимир путин (политик)
дональд трамп
сша
переговоры
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внешняя политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Позитивное взаимодействие между крупными державами - это не выбор из нескольких вариантов, а необходимость. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе трехсторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.Си Цзиньпин также призвал помнить историю, извлекать из нее уроки и создавать будущее. По его словам, история является лучшим учебником."Человечество живет в единой глобальной деревне, где судьбы всех людей взаимосвязаны, мы процветаем или страдаем вместе, представляя собой сообщество единой судьбы", - добавил он.Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и лидер США Дональд Трамп проводят трехстороннюю встречу на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне. Это первая в истории встреча лидеров трех стран.Ожидается, что Путин, Си Цзиньпин и Трамп обменяются мнениями по вопросам обеспечения стратегической стабильности. Москва не исключала, что в ходе переговоров могут затронуть и тему Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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си цзиньпин (председатель кнр), китай, россия, владимир путин (политик), дональд трамп, сша, переговоры, политика, внешняя политика, новости
Позитивное взаимодействие стран является необходимостью – лидер КНР
Позитивное взаимодействие между державами является необходимостью – Си Цзиньпин
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Позитивное взаимодействие между крупными державами - это не выбор из нескольких вариантов, а необходимость. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе трехсторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.
"Благоприятное взаимодействие между великими державами - не вопрос выбора, а необходимость", - цитирует китайского лидера РИА Новости.
Си Цзиньпин также призвал помнить историю, извлекать из нее уроки и создавать будущее. По его словам, история является лучшим учебником.
"Человечество живет в единой глобальной деревне, где судьбы всех людей взаимосвязаны, мы процветаем или страдаем вместе, представляя собой сообщество единой судьбы", - добавил он.
Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и лидер США Дональд Трамп проводят трехстороннюю встречу
на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне. Это первая в истории встреча лидеров трех стран.
Ожидается, что Путин, Си Цзиньпин и Трамп обменяются мнениями по вопросам обеспечения стратегической стабильности. Москва не исключала, что в ходе переговоров могут затронуть и тему Украины.
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