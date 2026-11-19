https://crimea.ria.ru/20261119/posledstviya-ataki-bespilotnikov-na-kuban-povrezhdeny-78-chastnykh-domov-i-5-mkd-1161187808.html

Последствия атаки беспилотников на Кубань: повреждены 78 частных домов и 5 МКД

Последствия атаки беспилотников на Кубань: повреждены 78 частных домов и 5 МКД - РИА Новости Крым, 19.11.2026

Последствия атаки беспилотников на Кубань: повреждены 78 частных домов и 5 МКД

В Краснодарском крае в результате атаки беспилотников в ночь на 18 ноября повреждены 78 частных и пять многоквартирных домов. Об этом сообщили в оперштабе... РИА Новости Крым, 19.11.2026

2026-11-19T09:29

2026-11-19T09:29

2026-11-19T09:29

краснодарский край

кубань

новости сво

атаки всу

происшествия

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798906_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_81138418973768ea7f0ede3766fc19be.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае в результате атаки беспилотников в ночь на 18 ноября повреждены 78 частных и пять многоквартирных домов. Об этом сообщили в оперштабе Кубани по итогам обследования мест происшествий.Уточняется, что в пгт. Ильском поврежден 21 частный дом, в станице Новодмитриевской – 12, в пгт. Афипском – 45 частных и 5 многоквартирных домов. В домах в основном разбиты окна, кровли и фасады зданий, в нескольких случаях – есть трещины в стенах. Муниципальная комиссия продолжит работать 19 ноября.В ночь на среду ВСУ атаковали Краснодарский край. Удар пришелся по жилым домам Северского района. Пострадали 9 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жертвами обстрелов ВСУ за неделю стали 64 россиянинаСмертельная атака ВСУ на Крым – дело расследует Следком

краснодарский край

кубань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, кубань, новости сво, атаки всу, происшествия