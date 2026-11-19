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Последствия атаки беспилотников на Кубань: повреждены 78 частных домов и 5 МКД
Последствия атаки беспилотников на Кубань: повреждены 78 частных домов и 5 МКД - РИА Новости Крым, 19.11.2026
Последствия атаки беспилотников на Кубань: повреждены 78 частных домов и 5 МКД
В Краснодарском крае в результате атаки беспилотников в ночь на 18 ноября повреждены 78 частных и пять многоквартирных домов. Об этом сообщили в оперштабе... РИА Новости Крым, 19.11.2026
2026-11-19T09:29
2026-11-19T09:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае в результате атаки беспилотников в ночь на 18 ноября повреждены 78 частных и пять многоквартирных домов. Об этом сообщили в оперштабе Кубани по итогам обследования мест происшествий.Уточняется, что в пгт. Ильском поврежден 21 частный дом, в станице Новодмитриевской – 12, в пгт. Афипском – 45 частных и 5 многоквартирных домов. В домах в основном разбиты окна, кровли и фасады зданий, в нескольких случаях – есть трещины в стенах. Муниципальная комиссия продолжит работать 19 ноября.В ночь на среду ВСУ атаковали Краснодарский край. Удар пришелся по жилым домам Северского района. Пострадали 9 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жертвами обстрелов ВСУ за неделю стали 64 россиянинаСмертельная атака ВСУ на Крым – дело расследует Следком
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краснодарский край, кубань, новости сво, атаки всу, происшествия
Последствия атаки беспилотников на Кубань: повреждены 78 частных домов и 5 МКД
На Кубани в ходе атаки беспилотников повреждены 78 частных и пять многоквартирных домов
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае в результате атаки беспилотников в ночь на 18 ноября повреждены 78 частных и пять многоквартирных домов. Об этом сообщили в оперштабе Кубани по итогам обследования мест происшествий.
"После атаки БПЛА в Северском районе 18 ноября повреждены 78 частных и 5 многоквартирных домов. В течение дня в муниципалитете работала специальная комиссия по оценке ущерба", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в пгт. Ильском поврежден 21 частный дом, в станице Новодмитриевской – 12, в пгт. Афипском – 45 частных и 5 многоквартирных домов.
В домах в основном разбиты окна, кровли и фасады зданий, в нескольких случаях – есть трещины в стенах. Муниципальная комиссия продолжит работать 19 ноября.
В ночь на среду ВСУ атаковали Краснодарский край. Удар пришелся по жилым домам Северского района. Пострадали 9 человек. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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