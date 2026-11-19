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После ударов по Крымскому мосту Россия не будет договариваться с Киевом - Путин

После ударов по Крымскому мосту Россия не будет договариваться с Киевом - Путин - РИА Новости Крым, 19.11.2026

После ударов по Крымскому мосту Россия не будет договариваться с Киевом - Путин

После ударов по Крымскому мосту РФ не будет договариваться с Киевом о прекращении огня, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам... РИА Новости Крым, 19.11.2026

2026-11-19T15:29

2026-11-19T15:29

2026-11-19T15:41

владимир путин (политик)

атаки всу на крымский мост

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. После ударов по Крымскому мосту РФ не будет договариваться с Киевом о прекращении огня, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи встречи с американским лидером Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином в Китае.Путин рассказал, что обсуждал возможное прекращение огня с Советом безопасности РФ.Он также отметил, что Россия признает право Украины на безопасность, но не в ущерб безопасности РФ.У России нет никакого желания продолжать вооруженный конфликт, но дело за Украиной, подчеркнул Путин.Россия ответит на удары по Крымскому мосту, а сам транспортный переход будет восстановлен, заявил ранее президент и заверил, что ответные действия России будут гораздо более болезненными, чем то, что сделал киевский режим .Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), атаки всу на крымский мост, украина, новости сво, новости, россия