https://crimea.ria.ru/20261119/posle-udarov-po-krymskomu-mostu-rossiya-ne-budet-dogovarivatsya-s-kievom---putin-1161208682.html
После ударов по Крымскому мосту Россия не будет договариваться с Киевом - Путин
После ударов по Крымскому мосту Россия не будет договариваться с Киевом - Путин - РИА Новости Крым, 19.11.2026
После ударов по Крымскому мосту Россия не будет договариваться с Киевом - Путин
После ударов по Крымскому мосту РФ не будет договариваться с Киевом о прекращении огня, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам... РИА Новости Крым, 19.11.2026
2026-11-19T15:29
2026-11-19T15:29
2026-11-19T15:41
владимир путин (политик)
атаки всу на крымский мост
украина
новости сво
новости
россия
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/19/1159717342_0:0:2037:1147_1920x0_80_0_0_c5387989b1b0f2a7961c0f63c8c59120.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. После ударов по Крымскому мосту РФ не будет договариваться с Киевом о прекращении огня, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи встречи с американским лидером Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином в Китае.Путин рассказал, что обсуждал возможное прекращение огня с Советом безопасности РФ.Он также отметил, что Россия признает право Украины на безопасность, но не в ущерб безопасности РФ.У России нет никакого желания продолжать вооруженный конфликт, но дело за Украиной, подчеркнул Путин.Россия ответит на удары по Крымскому мосту, а сам транспортный переход будет восстановлен, заявил ранее президент и заверил, что ответные действия России будут гораздо более болезненными, чем то, что сделал киевский режим .Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/19/1159717342_151:0:1962:1358_1920x0_80_0_0_95bee5488008a530daaf0551975bb818.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), атаки всу на крымский мост, украина, новости сво, новости, россия
После ударов по Крымскому мосту Россия не будет договариваться с Киевом - Путин
После ударов по Крымскому мосту РФ не будет договариваться с Киевом о прекращении огня
15:29 19.11.2026 (обновлено: 15:41 19.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. После ударов по Крымскому мосту РФ не будет договариваться с Киевом о прекращении огня, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи встречи с американским лидером Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином в Китае.
Путин рассказал, что обсуждал возможное прекращение огня с Советом безопасности РФ.
"Теперь мы слышим со всех сторон: "Просим прекратить, давайте договоримся - либо в море установим режим тишины, либо по энергетике не будем бить". Честно говоря, я с коллегами из Совета Безопасности этот вопрос обсуждал и попросил всех подумать и вернуться к этому вопросу в надежде на то, что, может быть, о чем-то удастся договориться, но после ударов по Крымскому мосту договариваться не будем. Будем отвечать на эти удары", - сказал Путин.
Он также отметил, что Россия признает право Украины на безопасность, но не в ущерб безопасности РФ.
У России нет никакого желания продолжать вооруженный конфликт, но дело за Украиной, подчеркнул Путин.
Россия ответит на удары по Крымскому мосту, а сам транспортный переход будет восстановлен, заявил
ранее президент и заверил, что ответные действия России будут гораздо более болезненными, чем то, что сделал киевский режим .
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.