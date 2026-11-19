https://crimea.ria.ru/20261119/pochemu-rossiya-ne-bet-po-ukraine-v-polnuyu-silu--otvet-putina-1161213421.html

Почему Россия не бьет по Украине в полную силу – ответ Путина

Почему Россия не бьет по Украине в полную силу – ответ Путина - РИА Новости Крым, 19.11.2026

Почему Россия не бьет по Украине в полную силу – ответ Путина

Россия в ударах по целям на Украине действует прагматично, с тем чтобы сохранить возможности для достижения мирных соглашений. Об этом заявил президент России... РИА Новости Крым, 19.11.2026

2026-11-19T16:49

2026-11-19T16:49

2026-11-19T16:49

rt

маргарита симоньян

владимир путин (политик)

международная медиагруппа "россия сегодня"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Россия в ударах по целям на Украине действует прагматично, с тем чтобы сохранить возможности для достижения мирных соглашений. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Китае, отвечая на вопрос главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян.В ходе пресс-конференции Симоньян спросила российского лидера, в чем состоит причина того, что Россия в ходе СВО действует в отношении Украины не так жестко, как могла бы, и не заключается ли эта причина в нашем благородстве.Однако на любые предпринимаемые противной стороной действия Россия всегда будет отвечать, подчеркнул глава государства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

rt, маргарита симоньян, владимир путин (политик), международная медиагруппа "россия сегодня"