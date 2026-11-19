https://crimea.ria.ru/20261119/pochemu-rossiya-ne-bet-po-ukraine-v-polnuyu-silu--otvet-putina-1161213421.html
Почему Россия не бьет по Украине в полную силу – ответ Путина
Почему Россия не бьет по Украине в полную силу – ответ Путина - РИА Новости Крым, 19.11.2026
Почему Россия не бьет по Украине в полную силу – ответ Путина
Россия в ударах по целям на Украине действует прагматично, с тем чтобы сохранить возможности для достижения мирных соглашений. Об этом заявил президент России... РИА Новости Крым, 19.11.2026
2026-11-19T16:49
2026-11-19T16:49
2026-11-19T16:49
rt
маргарита симоньян
владимир путин (политик)
международная медиагруппа "россия сегодня"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Россия в ударах по целям на Украине действует прагматично, с тем чтобы сохранить возможности для достижения мирных соглашений. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Китае, отвечая на вопрос главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян.В ходе пресс-конференции Симоньян спросила российского лидера, в чем состоит причина того, что Россия в ходе СВО действует в отношении Украины не так жестко, как могла бы, и не заключается ли эта причина в нашем благородстве.Однако на любые предпринимаемые противной стороной действия Россия всегда будет отвечать, подчеркнул глава государства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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rt, маргарита симоньян, владимир путин (политик), международная медиагруппа "россия сегодня"
Почему Россия не бьет по Украине в полную силу – ответ Путина
РФ в ударах по Украине действует прагматично ради достижения мирных соглашений - Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Россия в ударах по целям на Украине действует прагматично, с тем чтобы сохранить возможности для достижения мирных соглашений. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Китае, отвечая на вопрос главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян.
В ходе пресс-конференции Симоньян спросила российского лидера, в чем состоит причина того, что Россия в ходе СВО действует в отношении Украины не так жестко, как могла бы, и не заключается ли эта причина в нашем благородстве.
"Дело не в благородстве, хотя это хорошее качество. Чего же здесь плохого? – ответил Путин. – Но здесь, пожалуй, прежде всего, вопросы прагматического характера, связанные с тем, что мы хотим сохранить хоть какие-то возможности для достижения мирных соглашений. Прежде всего, вопрос в этом".
Однако на любые предпринимаемые противной стороной действия Россия всегда будет отвечать, подчеркнул глава государства.
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