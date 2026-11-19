https://crimea.ria.ru/20261119/plan-vosstanovleniya-krymskogo-mosta-polnostyu-soglasovan--khusnullin-1161206003.html

План восстановления Крымского моста полностью согласован – Хуснуллин

План восстановления Крымского моста полностью согласован – Хуснуллин - РИА Новости Крым, 19.11.2026

План восстановления Крымского моста полностью согласован – Хуснуллин

План восстановления Крымского моста полностью согласован, средства на проведение работ предусмотрены. Об этом заявил зампредседателя правительства России Марат... РИА Новости Крым, 19.11.2026

2026-11-19T15:02

2026-11-19T15:02

2026-11-19T15:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. План восстановления Крымского моста полностью согласован, средства на проведение работ предусмотрены. Об этом заявил зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин в интервью информационной службе "Вести".По словам Хуснуллина, в ближайшие несколько дней план будет утвержден, после чего начнется его выполнение.Ранее Хуснуллин отмечал, что отдельные элементы Крымского моста могут быть запущены через месяц-два.Атаки на Крымский мостВСУ в первый раз атаковали Крымский мост в ночь на понедельник. Движение автотранспорта в течение всего дня было закрыто, поезда ходили штатно. На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края развернули два пункта обогрева – в районе Тамани и рядом с досмотровым комплексом.Вечером в понедельник зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что на Крымском мосту запустили движение автомобильного транспорта в реверсивном режиме. Автобусы, соединяющие полуостров с материковой частью России, следовали с опозданием.В результате повторной атаки ВСУ ночью 17 ноября движение по автомобильной и железнодорожной составляющим Крымского моста было временно приостановлено. Пострадавших в результате происшествия нет.Следственный комитет РФ после атак на объект 16 и 17 ноября возбудил уголовное дело по факту совершения террористического акта. По данным ведомства, в результате ударов имеются повреждения конструкции.Днем 17 ноября открыли движение поездов по одному пути железнодорожной части Крымского моста, сообщил Минтранс РФ. Проезда по автодорожной части нет.Вечером 18 ноября стало известно о возобновлении рейсов в пять городов России и Белоруссию с использованием автобусов и пассажирских поездов. Работа Керченской переправы зависит от погодных условий. В четверг в проливе ожидается шторм.В ночь на четверг Крымский мост подвергся новому удару со стороны ВСУ. Движение поездов через транспортный переход было временно остановлено. По поручению президента и совместно с правительством РФ принимаются меры по восстановлению транспортного сообщения, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ремонт Крымского моста: как обеспечат логистику Крымский мост: движение поездов будет восстановлено с 16:00 Автобусные рейсы из Крыма отменены из-за остановки движения на Крымском мосту

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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