План восстановления Крымского моста полностью согласован – Хуснуллин
Восстановление Крымского моста – Хуснуллин заявил о полной готовности плана
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. План восстановления Крымского моста полностью согласован, средства на проведение работ предусмотрены. Об этом заявил зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин в интервью информационной службе "Вести".
"По мосту у нас есть полное понимание, что нужно делать. Мы обсудили три варианта развития событий. Считаем каждый по деньгам, по срокам. Мы не стоим, мы обсуждаем, сколько по времени, где можно оптимизировать. Но план восстановления полностью согласован, деньги на это есть, профессиональная команда есть", - сказал вице-премьер.
По словам Хуснуллина, в ближайшие несколько дней план будет утвержден, после чего начнется его выполнение.
Ранее Хуснуллин отмечал, что отдельные элементы Крымского моста могут быть запущены через месяц-два.
Атаки на Крымский мост
ВСУ в первый раз атаковали Крымский мост в ночь на понедельник. Движение автотранспорта в течение всего дня было закрыто, поезда ходили штатно. На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края развернули два пункта обогрева – в районе Тамани и рядом с досмотровым комплексом.
Вечером в понедельник зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что на Крымском мосту запустили движение автомобильного транспорта в реверсивном режиме. Автобусы, соединяющие полуостров с материковой частью России, следовали с опозданием.
В результате повторной атаки ВСУ ночью 17 ноября движение по автомобильной и железнодорожной составляющим Крымского моста было временно приостановлено. Пострадавших в результате происшествия нет.
Следственный комитет РФ после атак на объект 16 и 17 ноября возбудил уголовное дело по факту совершения террористического акта. По данным ведомства, в результате ударов имеются повреждения конструкции.
Днем 17 ноября открыли движение поездов по одному пути железнодорожной части Крымского моста, сообщил Минтранс РФ. Проезда по автодорожной части нет.
Вечером 18 ноября стало известно о возобновлении рейсов в пять городов России и Белоруссию с использованием автобусов и пассажирских поездов. Работа Керченской переправы зависит от погодных условий. В четверг в проливе ожидается шторм.
В ночь на четверг Крымский мост подвергся новому удару со стороны ВСУ. Движение поездов через транспортный переход было временно остановлено.
По поручению президента и совместно с правительством РФ принимаются меры по восстановлению транспортного сообщения, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
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