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Переговоры Путина с Трампом и Си Цзиньпином и новый удар по Крымскому мосту: главное

Переговоры Путина с Трампом и Си Цзиньпином и новый удар по Крымскому мосту: главное - РИА Новости Крым, 19.11.2026

Переговоры Путина с Трампом и Си Цзиньпином и новый удар по Крымскому мосту: главное

ВСУ нанесли новый удар по Крымскому мосту. Лидеры России, США и Китая Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин провели трехстороннюю встречу на полях саммита РИА Новости Крым, 19.11.2026

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. ВСУ нанесли новый удар по Крымскому мосту. Лидеры России, США и Китая Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин провели трехстороннюю встречу на полях саммита АТЭС. Владимир Путин по итогам встречи сделал ряд заявлений, в том числе об атаках на Крымский мост и украинском урегулировании. Беспилотники ВСУ атаковали Краснодарский край, Татарстан и Курск. Госдума приняла во втором чтении проект бюджета на три года. В Крыму снова введены ограничения электроснабжения. В Ялте и Керчи ряд домов остались без тепла из-за аварий на сетях.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Очередной удар по Крымскому мостуКрымский мост в ночь на четверг подвергся очередному удару со стороны ВСУ. Движение поездов через транспортный переход было временно остановлено. В результате ЧП никто не пострадал.По поручению президента и совместно с правительством РФ принимаются меры по восстановлению транспортного сообщения, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.После обеда 19 ноября ремонтные работы на железнодорожном пути транспортного перехода были завершены, движение по отремонтированному ж/д пути открыто.Морское сообщение пока недоступно – паромная переправа стоит из-за непогоды, в поливе действует штормовое предупреждение. В связи с неблагоприятными погодными условиями принято решение о приостановлении запуска морской пассажирской линии "порт Крым – порт Тамань".Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что план восстановления транспортного перехода через Керченский пролив полностью согласован и будет утвержден в ближайшие несколько дней. Необходимые средства на проведение работ предусмотрены. Он также добавил, что отдельные элементы Крымского моста могут быть запущены через месяц-два.Министр транспорта России Дмитрий Ядров сообщил, что в случае длительного восстановление Крымского моста после ударов ВСУ Минтранс России имеет задел для сохранения логистики с полуостровом.Встреча лидеров России, США и КитаяПрезидент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и лидер США Дональд Трамп 19 ноября провели трехстороннюю встречу на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне. Это первая в истории встреча лидеров трех стран. Главы государств обстоятельно обменялись мнениями по текущей международной ситуации и выразили приверженность поддержанию стратегической стабильности и международной безопасности. Трехсторонним переговорам предшествовала встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом, которая длилась около часа.Путин в ходе выступления отметил, что Россию, США и Китай объединяет совместная ответственность за поддержание международного мира и безопасности.Также глава российского государства напомнил, что Москва, Вашингтон и Пекин стояли у истоков создания ООН, поэтому на их плечах лежит задача сохранения и укрепления системы международного права, сложившейся вместе с формированием этой универсальной организации, включая Устав ООН и закрепленные в нем принципы.По итогам встречи была принята декларация, состоящая из четырех пунктов.В частности, главы трех государств подтвердили, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Отмечается, что Москва. Вашингтон и Пекин будут вести диалог по снижению ядерных рисков и предотвращению распространения ядерного оружия.Также Россия, Китай и США выразили приверженность реформированию ООН, чтобы организация могла более эффективно реагировать на глобальные вызовы и соответствовать своей основополагающей миссии.Кроме того, три государства планируют увеличить производство и поставки продуктов нефтепереработки на благо всех стран. Москва, Вашингтон и Пекин также подтвердили важность стабильных энергопоставок.Пресс-конференция ПутинаПо итогам трехсторонней встречи Владимир Путин провел пресс-конференцию. Комментируя ход и итоги переговоров, российский лидер указал, что встреча была полезной и содержательной, на ней имело место взаимное понимание по ряду ключевых направлений.По словам Путина, ему больше всего понравилось и произвело очень положительное впечатление, что после официальных заявлений глав государств началась свободная дискуссия, которая проходила в абсолютно свободном, очень откровенном режиме.Российский лидер также ответил на вопросы журналистов по поводу ударов по Крымскому мосту. Он подчеркнул, что Крымский мост – это исключительно мирный объект. РФ уже очень давно не использует его ни для перевоза военной техники и боеприпасов, ни для транспортировки нефти и нефтепродуктов.Глава государства заверил, что Россия будет отвечать на эти удары, и ответ будет болезненным для Украины.Путин добавил, что Крымский мост обязательно будет восстановлен. Также он отметил, что защита трассы "Новороссия", связывающей Крым с материковой частью РФ по суше, будет усилена.Говоря об украинском урегулировании, российский лидер констатировал, что ни киевский режим, ни Европа не готовы к компромиссам.Путин указал, что безопасность Украины должна быть вписана в общеевропейскую безопасность, но нужно понять, с чем Европа придет на эти переговоры. Поэтому РФ по дипломатическим каналам предложила европейцам приехать в Москву, чтобы понять их позицию.Украинские беспилотники атаковали ряд российских регионовМинувшей ночью несколько российских регионов подверглись атаке беспилотников ВСУ. Обломки БПЛА повредили несколько гражданских объектов, а также резервуары для хранения нефти при атаке на Татарстан. Благодаря автоматической системе пожаротушения и слаженной работе служб безопасности удалось избежать крупного пожара. Погибших и пострадавших нет.В Курске в результате вражеского удара по центру города пострадали 11 человек. Среди них был 12-летний ребенок, которого завалило обломками дома. Спасатели вызволили его. После падения обломков от взрывной волны были повреждены многоэтажка и частные дома, здание Арбитражного суда, Центральная городская библиотека, Дом быта, Курский медколледж. Есть повреждения фасада здания и окон травмпункта.В Краснодарском крае в результате атаки беспилотников в ночь на 18 ноября повреждены 78 частных и пять многоквартирных домов.Принятие бюджета РФ во втором чтенииГосдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. Ко второму чтению к проекту федерального бюджета поступило 817 поправок, 695 было рекомендовано профильным комитетом по бюджету и налогам к принятию.В рамках поправок будет выделено дополнительно почти 9 триллионов рублей. В частности, 790 тысяч участников СВО и членов их семей получат поддержку, домохозяйства – социальную газификацию, более 270 тысяч человек смогут получить вакцинацию против вируса папилломы человека. Кроме того, дополнительные средства будут выделены на льготные кредиты для получения высшего образования, на комплексное развитие сельских территорий.Третье, окончательное, чтение планируется 24 ноября.Ограничения по энергоснабжению в КрымуВ четверг многие населенные пункты остались без света. Ограничения затронули Джанкойский, Бахчисарайский, Раздольненский, Ленинский, Сакский, Симферопольский районы, города Джанкой, Саки, Керчь, Евпатория, Бахчисарай и Алушта.Аварии на тепловых и газовых сетях в Ялте и КерчиВ Ялте продолжают устранять неисправности на тепловых сетях. Пока без тепла остаются 23 многоквартирных дома.В Керчи на восьми улицах в результате аварии на сетях прекращена подача газа на улицах. Также была ограничена подача теплоснабжения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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