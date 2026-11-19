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Отсылка к Ялте закономерна: Медведев о трехсторонней встрече в Китае

Отсылка к Ялте закономерна: Медведев о трехсторонней встрече в Китае - РИА Новости Крым, 19.11.2026

Отсылка к Ялте закономерна: Медведев о трехсторонней встрече в Китае

Отсылка к Ялтинской конференции союзных держав 1945 года при описании встречи лидеров России, Китая и США 19 ноября абсолютно закономерна. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 19.11.2026

2026-11-19T14:41

2026-11-19T14:41

2026-11-19T14:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Отсылка к Ялтинской конференции союзных держав 1945 года при описании встречи лидеров России, Китая и США 19 ноября абсолютно закономерна. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем канале в МАКС.Медведев отметил, что мир, как и во времена Второй мировой войны, находится в крайне сложном положении. И только встреча руководителей великих держав, как в 1945-ом, способна изменить ход развития истории, убежден Медведев.В то же время, убежден глава Совбеза, Европе в этих переговорах не место, потому что она потакает нацистскому киевскому режиму, прикрывая это разговорами о свободах."Они сами вычеркнули себя из числа лиц, влияющих на принятие решений. Их ничтожность не требует никаких доказательств. Европа – пустое место", - заключил Медведев.Президент России, председатель КНР и лидер США проводят трехстороннюю встречу на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне. Это первая в истории встреча лидеров трех стран. Ранее президент России Владимир Путин согласился с оценкой, что трехсторонний саммит Россия – США – Китай в Шэньчжене напоминает новую Ялтинскую конференцию.В свою очередь директор Таврического информационно-аналитического центра Александр Бедрицкий выразил мнение, что встреча лидеров России, США и Китая на полях саммита АТЭС в Шэнчжене может быть результативной с точки зрения нахождения некоторых точек соприкосновения, но судьбоносной с точки зрения формирования нового мирового порядка она не будет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Саммит Россия-США-Китай в Шэнчжэне похож на "Ялту 2.0" – оценка ПутинаТри резиденции и убежища от бомб: секретные факты о Ялтинской конференцииЧего ожидать от встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпином

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий медведев, россия, мнения, политика, внешняя политика, новости, переговоры, сша, китай