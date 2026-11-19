Отдельные элементы Крымского моста могут запустить через месяц-два - Хуснуллин
Отдельные элементы Крымского моста могут быть запущены через месяц-два - Хуснуллин
12:35 19.11.2026 (обновлено: 12:36 19.11.2026)
© Марат Хуснуллин в МАКСМарат Хуснуллин осмотрел состояние Крымского моста после удара ВСУ
© Марат Хуснуллин в МАКС
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Власти оценят разные варианты восстановления Крымского моста, определиться со сроками планируют в течение недели. Об этом заявил ТАСС вице-премьер Марат Хуснуллин.
"Мы сейчас оценим разные варианты в зависимости от того, в какой форме мы его будем восстанавливать", - сказал он в кулуарах Транспортной недели.
По словам Хуснуллина, со сроками восстановления власти определятся в течение недели.
Он также добавил, что отдельные элементы Крымского моста могут быть запущены через месяц-два.
"Отдельные элементы можем через месяц-два запустить. Остальное - будем смотреть", - сказал вице-премьер.
Атаки на Крымский мост
ВСУ в первый раз атаковали Крымский мост в ночь на понедельник. Движение автотранспорта в течение всего дня было закрыто, поезда ходили штатно. На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края развернули два пункта обогрева – в районе Тамани и рядом с досмотровым комплексом.
Вечером в понедельник зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что на Крымском мосту запустили движение автомобильного транспорта в реверсивном режиме. Автобусы, соединяющие полуостров с материковой частью России, следовали с опозданием.
В результате повторной атаки ВСУ ночью 17 ноября движение по автомобильной и железнодорожной составляющим Крымского моста было временно приостановлено. Пострадавших в результате происшествия нет.
Следственный комитет РФ после атак на объект 16 и 17 ноября возбудил уголовное дело по факту совершения террористического акта. По данным ведомства, в результате ударов имеются повреждения конструкции.
Днем 17 ноября открыли движение поездов по одному пути железнодорожной части Крымского моста, сообщил Минтранс РФ. Проезда по автодорожной части нет.
Вечером 18 ноября стало известно о возобновлении рейсов в пять городов России и Белоруссию с использованием автобусов и пассажирских поездов. Работа Керченской переправы зависит от погодных условий. В четверг в проливе ожидается шторм.
В ночь на четверг Крымский мост подвергся новому удару со стороны ВСУ. Движение поездов через транспортный переход было временно остановлено.
По поручению президента и совместно с правительством РФ принимаются меры по восстановлению транспортного сообщения, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.