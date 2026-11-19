https://crimea.ria.ru/20261119/o-chem-dogovorilis-putin-tramp-i-si-tszinpin--itogovaya-deklaratsiya-1161201167.html

О чем договорились Путин, Трамп и Си Цзиньпин – итоговая декларация

О чем договорились Путин, Трамп и Си Цзиньпин – итоговая декларация - РИА Новости Крым, 19.11.2026

О чем договорились Путин, Трамп и Си Цзиньпин – итоговая декларация

Россия, США и Китай подтвердили недопустимость развязывания ядерной войны, в которой не может быть победителей. Об этом говорится в декларации по итогам... РИА Новости Крым, 19.11.2026

2026-11-19T14:07

2026-11-19T14:07

2026-11-19T14:07

саммит азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (атэс)

переговоры

дональд трамп

владимир путин (политик)

си цзиньпин (председатель кнр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Россия, США и Китай подтвердили недопустимость развязывания ядерной войны, в которой не может быть победителей. Об этом говорится в декларации по итогам трехсторонней встречи лидеров стран Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Текст документа, состоящего из четырех пунктов, опубликован на сайте Кремля.Отмечается, что Москва. Вашингтон и Пекин будут вести диалог по снижению ядерных рисков и предотвращению распространения ядерного оружия.Лидеры трех стран также отмечают, что принцип согласия государств и соблюдение иммунитетов официальных лиц государств имеют основополагающее значение, и согласны с тем, что Международный уголовный суд и другие аналогичные структуры не должны злоупотреблять своими полномочиями.Также Россия, Китай и США выразили приверженность реформированию ООН, чтобы организация могла более эффективно реагировать на глобальные вызовы и соответствовать своей основополагающей миссии в области международного мира и безопасности.Кроме того, три государства планируют увеличить производство и поставки продуктов нефтепереработки на благо всех стран. Москва, Вашингтон и Пекин также подтвердили важность стабильных энергопоставок.Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и лидер США Дональд Трамп 19 ноября трехстороннюю встречу на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне. Это первая в истории встреча лидеров трех стран. Главы государств обстоятельно обменялись мнениями по текущей международной ситуации и выразили приверженность поддержанию стратегической стабильности и международной безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Саммит Россия-США-Китай в Шэнчжэне похож на "Ялту 2.0" – оценка Путина Си Цзиньпин призвал к запрету и полному уничтожению ядерного оружия Путин и Трамп уделили много внимания украинскому конфликту в ходе встречи

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саммит азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (атэс), переговоры, дональд трамп, владимир путин (политик), си цзиньпин (председатель кнр), политика, новости