https://crimea.ria.ru/20261119/novosti-svo-kiev-poteryal-esche-tysyachu-boevikov-za-sutki-1161198916.html

Новости СВО: Киев потерял еще тысячу боевиков за сутки

Новости СВО: Киев потерял еще тысячу боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 19.11.2026

Новости СВО: Киев потерял еще тысячу боевиков за сутки

За минувшие сутки Вооруженные силы России уничтожили еще 1065 боевиков ВСУ, а также вражеские вооружения и технику западного производства. Об этом сообщается в... РИА Новости Крым, 19.11.2026

2026-11-19T13:34

2026-11-19T13:34

2026-11-19T13:34

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. За минувшие сутки Вооруженные силы России уничтожили еще 1065 боевиков ВСУ, а также вражеские вооружения и технику западного производства. Об этом сообщается в сводке Министерства обороны.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Разгромили бригады и штурмовые полки в Харьковской и Сумской областях. Противник потерял свыше 110 военнослужащих и семь автомобилей.Подразделения "Запада" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в Харьковской области. Потери Киева составили свыше 210 боевиков, орудие полевой артиллерии и 16 автомобилей.Бойцы "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Ликвидировали бригады ВСУ в Донецкой Народной Республике. Потери врага - до 180 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, артиллерийское орудие и 28 автомобилей.Подразделения войск "Центр" продолжали активные наступательные действия в ДНР. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 340 солдат, семь боевых бронированных машин, девять автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.Войска "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, ликвидировав силы ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях. Киев потерял до 210 военнослужащих и пять автомобилей.Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в Запорожской области. Уничтожены до 15 солдат и 17 автомобилей.Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией поражены объекты энергетической, транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, военные аэродромы, места производства, хранения беспилотных летательных аппаратов и наземных робототехнических комплексов, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований в 148 районах.Ранее в Минобороны РФ сообщали, что в среду днем в акватории Черного моря армия России поразила судно, доставлявшее на Украину военное имущество.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более полусотни вражеских БПЛА сбили над территорией РоссииКак бойцы "Днепра" защищают автодороги Запорожья от дроновРоссийские десантники расширяют зону контроля в Запорожской области

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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