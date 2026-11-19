https://crimea.ria.ru/20261119/novosti-kryma-i-sevastopolya-glavnoe-na-utro-19-noyabrya-1161184430.html

Новости Крыма и Севастополя: главное на утро 19 ноября

Новости Крыма и Севастополя: главное на утро 19 ноября - РИА Новости Крым, 19.11.2026

Новости Крыма и Севастополя: главное на утро 19 ноября

Крымский мост подвергся третьему удару со стороны ВСУ. В Крыму в ночь на четверг дважды объявлялась ракетная опасность. В Севастополе ночь прошла без... РИА Новости Крым, 19.11.2026

2026-11-19T06:55

2026-11-19T06:55

2026-11-19T06:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Крымский мост подвергся третьему удару со стороны ВСУ. В Крыму в ночь на четверг дважды объявлялась ракетная опасность. В Севастополе ночь прошла без происшествий. На всей территории полуострова в четверг действует штормовое предупреждение.В ночь на 19 ноября в Крыму дважды объявлялась угроза ракетной атаки - в 00:49 и в 2:05.В 1:35 глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о новом ударе ВСУ по Крымскому мосту. По его данным, движение по мостовому переходу перекрыли. Ведется оценка ущерба.В Севастополе воздушную тревогу в течение ночи не объявляли. Утром непогода остановила работу парома. Кроме того, не осуществляют рейсы ряд автобусов и троллейбусов.В четверг в Крыму и Севастополе действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра и ливней. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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крымский мост

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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