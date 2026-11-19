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На подлете к Севастополю нейтрализовали воздушные цели
На подлете к Севастополю нейтрализовали воздушные цели - РИА Новости Крым, 19.11.2026
На подлете к Севастополю нейтрализовали воздушные цели
В Севастополе силы ПВО нейтрализовали еще две воздушные цели. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 19.11.2026
2026-11-19T17:03
2026-11-19T17:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе силы ПВО нейтрализовали еще две воздушные цели. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Ранее в четверг были нейтрализованы 2 воздушные цели над морем в районе мыса Херсонес.Люди в результате атаки не пострадали, инфраструктура не повреждена, подчеркнул губернатор. И призвал сразу сообщать об опасных находках по номеру 112 – спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на место.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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На подлете к Севастополю нейтрализовали воздушные цели
На подлете к Севастополю нейтрализовали воздушные цели – Развожаев
17:03 19.11.2026 (обновлено: 17:10 19.11.2026)