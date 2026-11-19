https://crimea.ria.ru/20261119/nachalas-trekhstoronnyaya-vstrecha-liderov-rossii-knr-i-ssha--1161192230.html

Началась трехсторонняя встреча лидеров России, КНР и США

Началась трехсторонняя встреча лидеров России, КНР и США - РИА Новости Крым, 19.11.2026

Началась трехсторонняя встреча лидеров России, КНР и США

В Шэньчжэне на полях саммита Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) началась трехсторонняя встреча лидеров России Китая и США. РИА Новости Крым, 19.11.2026

2026-11-19T11:39

2026-11-19T11:39

2026-11-19T11:39

владимир путин (политик)

си цзиньпин (председатель кнр)

дональд трамп

политика

китай

саммит азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (атэс)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В Шэньчжэне на полях саммита Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) началась трехсторонняя встреча лидеров России Китая и США. Перед началом встречи президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп сделали фото в специально подготовленной зоне. После этого они проследовали в зал для начала переговоров.Встреча проходит в государственной резиденции "Цилинь Шаньчжуан". Ожидается, что главы государств затронут множество вопросов, в том числе касающихся их сотрудничества и его влияния на международную обстановку. Как отметил помощник российского президента Юрий Ушаков, переговоры вряд ли обойдутся без обсуждения украинского вопроса.Накануне Путин, Трамп и Си Цзиньпин встретились на полях саммита АТЭС. Глав делегаций встречал оркестр, который исполнял разные композиции в зависимости от того, какую страну представляет гость.Путин находится с визитом в Шэньчжэне, где 18-19 ноября проходит саммит АТЭС. Он уже выступил на деловом саммите, указав на превращение Азиатско-Тихоокеанского региона в центр глобальной экономики и отметил провал попыток стран Запада сдержать конкурентов. Затем президент провел третью личную встречу с Си Цзиньпином в этом году. Лидеры обсудили международную обстановку и двусторонние отношения. Также глава российского государства кратко пообщался с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом и провел двустороннюю встречу с президентом Вьетнама То Ламом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

китай

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), си цзиньпин (председатель кнр), дональд трамп, политика, китай, саммит азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (атэс)