https://crimea.ria.ru/20261119/na-simferopol-nadvigaetsya-shtorm-1161210425.html

На Симферополь надвигается шторм

На Симферополь надвигается шторм - РИА Новости Крым, 19.11.2026

На Симферополь надвигается шторм

В пятницу, 20 ноября, в Симферополе ожидается сильный дождь и штормовой ветер, объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщили в крымском главке МЧС... РИА Новости Крым, 19.11.2026

2026-11-19T16:00

2026-11-19T16:00

2026-11-19T16:00

симферополь

погода в крыму

штормовое предупреждение

гу мчс рф по республике крым

безопасность

новости крыма

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/08/1b/1158870232_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_599a46379d4f9eb38fb0f305a57dffaa.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В пятницу, 20 ноября, в Симферополе ожидается сильный дождь и штормовой ветер, объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.Высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций: аварий на объектах энергетики, ЖКХ, нарушения транспортного сообщения. Население просят соблюдать осторожность в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи.Как сообщалось, днем в четверг, 19 ноября, в горах Крыма ожидается усиление северо-западного ветра до 30-35 м/с.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, погода в крыму, штормовое предупреждение, гу мчс рф по республике крым, безопасность, новости крыма