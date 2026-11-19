https://crimea.ria.ru/20261119/na-simferopol-nadvigaetsya-shtorm-1161210425.html
На Симферополь надвигается шторм
На Симферополь надвигается шторм - РИА Новости Крым, 19.11.2026
На Симферополь надвигается шторм
В пятницу, 20 ноября, в Симферополе ожидается сильный дождь и штормовой ветер, объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщили в крымском главке МЧС... РИА Новости Крым, 19.11.2026
2026-11-19T16:00
2026-11-19T16:00
2026-11-19T16:00
симферополь
погода в крыму
штормовое предупреждение
гу мчс рф по республике крым
безопасность
новости крыма
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/08/1b/1158870232_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_599a46379d4f9eb38fb0f305a57dffaa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В пятницу, 20 ноября, в Симферополе ожидается сильный дождь и штормовой ветер, объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.Высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций: аварий на объектах энергетики, ЖКХ, нарушения транспортного сообщения. Население просят соблюдать осторожность в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи.Как сообщалось, днем в четверг, 19 ноября, в горах Крыма ожидается усиление северо-западного ветра до 30-35 м/с.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/08/1b/1158870232_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_34c3bcbb43fbc2732e456da2761c2449.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
симферополь, погода в крыму, штормовое предупреждение, гу мчс рф по республике крым, безопасность, новости крыма
На Симферополь надвигается шторм
На Симферополь надвигаются ливни и штормовой ветер