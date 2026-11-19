https://crimea.ria.ru/20261119/na-puti-v-krym-zaderzhivayutsya-tri-poezda-iz-moskvy-i-peterburga-1161186563.html

Три поезда в Крым задерживаются в пути после новой атаки ВСУ по Крымскому мосту

Три поезда в Крым задерживаются в пути после новой атаки ВСУ по Крымскому мосту - РИА Новости Крым, 19.11.2026

Три поезда в Крым задерживаются в пути после новой атаки ВСУ по Крымскому мосту

Три поезда "Таврия" задерживаются в пути на полуостров в связи с временным закрытием движения по Крымскому мосту после новой атаки ВСУ. Об этом в четверг... РИА Новости Крым, 19.11.2026

2026-11-19T08:42

2026-11-19T08:42

2026-11-19T08:47

поезд "таврия"

крым

гранд сервис экспресс

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атаки всу на крымский мост

крымский мост

железные дороги крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Три поезда "Таврия" задерживаются в пути на полуостров в связи с временным закрытием движения по Крымскому мосту после новой атаки ВСУ. Об этом в четверг сообщает пресс-служба оператора перевозок "Гранд Сервис Экспресс".Как уточнили в пресс-службе, задерживаются поезда:Пассажиры, чьи поезда задерживаются более четырех часов, будут обеспечены питанием и водой, добавили в компании.ВСУ нанесли новый удар по Крымскому мосту в ночь на 19 ноября. Движение поездов по мостовому переходу остановлено. Пострадавших в результате атаки нет, сообщили ранее в Минтрансе РФ.По информации главы Крыма Сергея Аксенова, все ответственные службы находятся на рабочих местах. Проводится оценка причиненного ущерба.Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с приостановкой поездов. В случае нарушений будут приняты меры реагирования, подчеркнули в надзорном ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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крымский мост

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

поезд "таврия", крым, гранд сервис экспресс, новости крыма, логистика, атаки всу на крымский мост, крымский мост, железные дороги крыма