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Три поезда в Крым задерживаются в пути после новой атаки ВСУ по Крымскому мосту
Три поезда в Крым задерживаются в пути после новой атаки ВСУ по Крымскому мосту - РИА Новости Крым, 19.11.2026
Три поезда в Крым задерживаются в пути после новой атаки ВСУ по Крымскому мосту
Три поезда "Таврия" задерживаются в пути на полуостров в связи с временным закрытием движения по Крымскому мосту после новой атаки ВСУ. Об этом в четверг... РИА Новости Крым, 19.11.2026
2026-11-19T08:42
2026-11-19T08:42
2026-11-19T08:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Три поезда "Таврия" задерживаются в пути на полуостров в связи с временным закрытием движения по Крымскому мосту после новой атаки ВСУ. Об этом в четверг сообщает пресс-служба оператора перевозок "Гранд Сервис Экспресс".Как уточнили в пресс-службе, задерживаются поезда:Пассажиры, чьи поезда задерживаются более четырех часов, будут обеспечены питанием и водой, добавили в компании.ВСУ нанесли новый удар по Крымскому мосту в ночь на 19 ноября. Движение поездов по мостовому переходу остановлено. Пострадавших в результате атаки нет, сообщили ранее в Минтрансе РФ.По информации главы Крыма Сергея Аксенова, все ответственные службы находятся на рабочих местах. Проводится оценка причиненного ущерба.Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с приостановкой поездов. В случае нарушений будут приняты меры реагирования, подчеркнули в надзорном ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Три поезда в Крым задерживаются в пути после новой атаки ВСУ по Крымскому мосту
Три поезда в Крым задерживаются в пути после новой атаки ВСУ по Крымскому мосту
08:42 19.11.2026 (обновлено: 08:47 19.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Три поезда "Таврия" задерживаются в пути на полуостров в связи с временным закрытием движения по Крымскому мосту после новой атаки ВСУ. Об этом в четверг сообщает пресс-служба оператора перевозок "Гранд Сервис Экспресс".
"Сегодня, 19 ноября, в связи с временным закрытием движения по Крымскому мосту задерживаются поезда "Таврия" в направлении Крыма", - говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, задерживаются поезда:
—№ 007/008 Санкт-Петербург – Керчь, отправлением 17 ноября;
—№ 092/091 Москва – Керчь, отправлением 17 ноября;
—№ 27/28 Москва – Керчь, отправлением 18 ноября.
Пассажиры, чьи поезда задерживаются более четырех часов, будут обеспечены питанием и водой, добавили в компании.
ВСУ нанесли новый удар по Крымскому мосту
в ночь на 19 ноября. Движение поездов по мостовому переходу остановлено. Пострадавших в результате атаки нет, сообщили ранее в Минтрансе РФ.
По информации главы Крыма Сергея Аксенова, все ответственные службы находятся на рабочих местах. Проводится оценка причиненного ущерба.
Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с приостановкой поездов. В случае нарушений будут приняты меры реагирования, подчеркнули в надзорном ведомстве.
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