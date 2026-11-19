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На Кубани опасно вырос уровень воды в реках из-за ливней

На Кубани опасно вырос уровень воды в реках из-за ливней - РИА Новости Крым, 19.11.2026

На Кубани опасно вырос уровень воды в реках из-за ливней

В Краснодарском крае в результате выпавших минувшей ночью осадков в нескольких муниципалитетах зафиксирован подъем воды в реках, местами до опасных отметок,... РИА Новости Крым, 19.11.2026

2026-11-19T09:46

2026-11-19T09:46

2026-11-19T09:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае в результате выпавших минувшей ночью осадков в нескольких муниципалитетах зафиксирован подъем воды в реках, местами до опасных отметок, сообщает региональный оперштаб.Также уровень воды в реках растет в Северском районе и Геленджике, в станице Азовской на реке Убин и в станице Крепостной на реке Афипс Северского района. В селе Пшада на реке Пшада уровень воды достиг неблагоприятных отметок, рассказали в оперштабе.Вместе с тем, сведений о подтоплении территорий не поступало. Специалисты ведут круглосуточный мониторинг гидрологической обстановки.На территории Краснодарского края до конца суток 20 ноября действует экстренное предупреждение о непогоде. Прогнозируют ливни с грозой, усилением ветра и формированием смерчей на участке Магри — Веселое.На юго-западных притоках реки Кубань и реках Черноморского побережья ожидаются подъемы уровня воды до неблагоприятных отметок и выше.18 ноября сообщалось, что в Крыму на три дня объявлено экстренное предупреждение. В частности, ожидаются дожди, местами очень сильные, и усиление ветра до 25 метров в секунду.Также сообщалось, что паромы на переправе Керчь-Кавказ 18 и 19 ноября ходить не будут. Как сообщили в МЧС Республики Крым, на эти дни объявлено штормовое предупреждение по порту Керчь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

краснодарский край

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, краснодарский край, штормовое предупреждение, реки, новости