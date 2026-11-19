https://crimea.ria.ru/20261119/na-krymskom-mostu-zavershen-remont-zhd-puti--nikitin-1161209470.html

На Крымском мосту завершен ремонт ж/д пути – движение открыто

На Крымском мосту завершен ремонт ж/д пути – движение открыто - РИА Новости Крым, 19.11.2026

На Крымском мосту завершен ремонт ж/д пути – движение открыто

Ремонтные работы на железнодорожном пути Крымского моста завершены, движение по отремонтированному ж/д пути открыто, пишет РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 19.11.2026

2026-11-19T15:44

2026-11-19T15:44

2026-11-19T15:52

крымский мост

крым

минтранс россии

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железная дорога

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атаки всу на крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Ремонтные работы на железнодорожном пути Крымского моста завершены, движение по отремонтированному ж/д пути открыто, пишет РИА Новости со ссылкой на вице-премьера РФ Андрея Никитина.Движение по первому железнодорожному пути Крымского моста открыто, первые составы отправятся в ближайшее время, также сообщил вице-премьер.Крымский мост в четверг подвергся очередному удару со стороны ВСУ.По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, власти оценят разные варианты восстановления Крымского моста, определиться со сроками планируют в течение недели. Он также добавил, что отдельные элементы Крымского моста могут быть запущены через месяц-два.Министр транспорта Дмитрий Ядров сообщал, что в случае длительного восстановление Крымского моста после ударов ВСУ Минтранс России имеет задел для сохранения логистики с полуостровом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, минтранс россии, новости, железная дорога, поезд "таврия", атаки всу на крымский мост