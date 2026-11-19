На Крымском мосту завершен ремонт ж/д пути – движение открыто
На Крымском мосту открыли движение по ж/д пути после завершения ремонта – Никитин
15:44 19.11.2026 (обновлено: 15:52 19.11.2026)
© Фото: пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс"Поезд на Крымском мосту
© Фото: пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс"
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Ремонтные работы на железнодорожном пути Крымского моста завершены, движение по отремонтированному ж/д пути открыто, пишет РИА Новости со ссылкой на вице-премьера РФ Андрея Никитина.
"Мне буквально только что доложили коллеги, что ремонтные работы на пути закончены", – сказал Никитин на пленарной сессии форума "Транспорт России".
Движение по первому железнодорожному пути Крымского моста открыто, первые составы отправятся в ближайшее время, также сообщил вице-премьер.
"Движение по первому пути железнодорожной части Крымского моста открыто... Первые составы отправятся в ближайшее время", – сказал Никитин журналистам.
Крымский мост в четверг подвергся очередному удару со стороны ВСУ.
По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, власти оценят разные варианты восстановления Крымского моста, определиться со сроками планируют в течение недели. Он также добавил, что отдельные элементы Крымского моста могут быть запущены через месяц-два.
Министр транспорта Дмитрий Ядров сообщал, что в случае длительного восстановление Крымского моста после ударов ВСУ Минтранс России имеет задел для сохранения логистики с полуостровом.