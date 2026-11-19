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На Крым обрушится ураган
На Крым обрушится ураган - РИА Новости Крым, 19.11.2026
На Крым обрушится ураган
Днем в четверг, 19 ноября, в горах Крыма ожидается усиление северо-западного ветра до 30-35 м/с. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 19.11.2026
2026-11-19T13:10
2026-11-19T13:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Днем в четверг, 19 ноября, в горах Крыма ожидается усиление северо-западного ветра до 30-35 м/с. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.В ГУ МЧС РФ по Крыму призывают жителей региона не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения, отменить походы в горнолесную местность.Ранее сообщалось, что 19 ноября погода в Крыму будет определяться взаимодействием циклона с севера и антициклона с юга. Ожидаются дожди, местами очень сильные, и усиление ветра.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Паромная переправа в Керчи не будет работать два дня из-за штормаСильный ветер и дождь ожидаются в Севастополе в четвергШторм остановил работу парома в Севастополе
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РИА Новости Крым
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