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Мировые результаты: специалист рассказал о процедурах ЭКО в Крыму
Мировые результаты: специалист рассказал о процедурах ЭКО в Крыму - РИА Новости Крым, 19.11.2026
Мировые результаты: специалист рассказал о процедурах ЭКО в Крыму
Крыму ежегодно проводится не менее тысячи процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) по полису обязательного медицинского страхования. Об этом в ходе... РИА Новости Крым, 19.11.2026
2026-11-19T07:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Крыму ежегодно проводится не менее тысячи процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) по полису обязательного медицинского страхования. Об этом в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Крыма, главный врач Симферопольского клинического родильного дома №1 Дмитрий Беглицэ.По словам Беглицэ, за счет того, что количество циклов ЭКО в Крыму растет, навыки медицинских работников, которые оказывают эту помощь, постоянно улучшаются."И мы сегодня можем сказать, что результаты этой работы в Крыму сравнимы с мировыми результатами. Наступление беременности - у каждой третьей пациентки, которая получила лечение с помощью вспомогательных репродуктивных технологий. Это мировые цифры", - подчеркнул специалист Минздрава Крыма.Он отметил, что сегодня парам, в которых у женщины не получается забеременеть, нужно знать: помощь доступна, диагностику и лечение партнеров не стоит затягивать дольше 12 месяцев, с любыми вопросами нужно обращаться к врачу акушеру-гинекологу."Сегодня наши клинические рекомендации - разобраться с проблемой, продиагностировать и направить семью на вспомогательные технологии без задержек", - добавил Беглицэ.Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает новый вид социальной пенсии для детей, рожденных с помощью ЭКО.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В женскую консультацию семье лучше приходить еще до беременности - врачВо сколько лет рожают в Крыму - статистикаВ Крыму на свет появились 115 двоен
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Мировые результаты: специалист рассказал о процедурах ЭКО в Крыму
В Крыму растет число процедур экстракорпорального оплодотворения
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым.
Крыму ежегодно проводится не менее тысячи процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) по полису обязательного медицинского страхования. Об этом в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым
сообщил главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Крыма, главный врач Симферопольского клинического родильного дома №1 Дмитрий Беглицэ.
"Не менее 1 тысячи циклов ЭКО проводится на сегодня в Крыму за средства ОМС. Цифра эта растет, а система никогда не испытывает трудности с финансированием этого вопроса… Финансирование обеспечивает и качество в том числе", - отметил он.
По словам Беглицэ, за счет того, что количество циклов ЭКО в Крыму растет, навыки медицинских работников, которые оказывают эту помощь, постоянно улучшаются.
"И мы сегодня можем сказать, что результаты этой работы в Крыму сравнимы с мировыми результатами. Наступление беременности - у каждой третьей пациентки, которая получила лечение с помощью вспомогательных репродуктивных технологий. Это мировые цифры", - подчеркнул специалист Минздрава Крыма.
Он отметил, что сегодня парам, в которых у женщины не получается забеременеть, нужно знать: помощь доступна, диагностику и лечение партнеров не стоит затягивать дольше 12 месяцев, с любыми вопросами нужно обращаться к врачу акушеру-гинекологу.
"Сегодня наши клинические рекомендации - разобраться с проблемой, продиагностировать и направить семью на вспомогательные технологии без задержек", - добавил Беглицэ.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон
, который устанавливает новый вид социальной пенсии для детей, рожденных с помощью ЭКО.
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