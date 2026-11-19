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Магнитная буря обрушилась на Землю
Магнитная буря обрушилась на Землю - РИА Новости Крым, 19.11.2026
Магнитная буря обрушилась на Землю
В четверг, 19 ноября, на Земле произошла магнитная буря. Ее зафиксировали в интервале с 03:00 до 06:00 по московскому времени, сообщили в Лаборатории солнечной... РИА Новости Крым, 19.11.2026
2026-11-19T08:37
2026-11-19T08:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В четверг, 19 ноября, на Земле произошла магнитная буря. Ее зафиксировали в интервале с 03:00 до 06:00 по московскому времени, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.По информации ученых, в зоне действия этого объекта Земля находится со вторника. Все это время геомагнитные индексы держались в зеленой зоне, но, видимо, сработал накопительный эффект. Вероятность, что буря выйдет на более высокие значения, низкая, подчеркнули в лаборатории солнечной астрономии.Накануне сообщалось, что на Солнце зафиксирован рост активности. За сутки на светиле произошло 16 вспышек, в том числе одна класса M.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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магнитные бури, солнце, метеозависимость, космос, новости, лаборатория солнечной астрономии ики ран
Магнитная буря обрушилась на Землю
На Земле началась магнитная буря
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В четверг, 19 ноября, на Земле произошла магнитная буря. Ее зафиксировали в интервале с 03:00 до 06:00 по московскому времени, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Магнитная буря небольшой мощности G1 - первый нижний класс по используемой 5-ступенчатой классификации - зарегистрирована на Земле в четверг… Буря является ожидавшейся реакцией планеты на воздействие со стороны небольшой корональной дыры, наблюдающейся сейчас на Солнце", - говорится в сообщении.
По информации ученых, в зоне действия этого объекта Земля находится со вторника. Все это время геомагнитные индексы держались в зеленой зоне, но, видимо, сработал накопительный эффект. Вероятность, что буря выйдет на более высокие значения, низкая, подчеркнули в лаборатории солнечной астрономии.
"Событие является второй геомагнитной бурей ноября. Предыдущая произошла 7–8 числа, то есть чуть менее двух недель назад. До этого в октябре было три бури, а в сентябре — всего одна", - отметили ученые.
Накануне сообщалось, что на Солнце зафиксирован
рост активности. За сутки на светиле произошло 16 вспышек, в том числе одна класса M.
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