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Магнитная буря обрушилась на Землю

Магнитная буря обрушилась на Землю - РИА Новости Крым, 19.11.2026

Магнитная буря обрушилась на Землю

В четверг, 19 ноября, на Земле произошла магнитная буря. Ее зафиксировали в интервале с 03:00 до 06:00 по московскому времени, сообщили в Лаборатории солнечной... РИА Новости Крым, 19.11.2026

2026-11-19T08:37

2026-11-19T08:37

2026-11-19T08:37

магнитные бури

солнце

метеозависимость

космос

новости

лаборатория солнечной астрономии ики ран

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В четверг, 19 ноября, на Земле произошла магнитная буря. Ее зафиксировали в интервале с 03:00 до 06:00 по московскому времени, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.По информации ученых, в зоне действия этого объекта Земля находится со вторника. Все это время геомагнитные индексы держались в зеленой зоне, но, видимо, сработал накопительный эффект. Вероятность, что буря выйдет на более высокие значения, низкая, подчеркнули в лаборатории солнечной астрономии.Накануне сообщалось, что на Солнце зафиксирован рост активности. За сутки на светиле произошло 16 вспышек, в том числе одна класса M.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

космос

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магнитные бури, солнце, метеозависимость, космос, новости, лаборатория солнечной астрономии ики ран