Крымский мост: все поезда "Таврия" прибыли в Керчь после задержки
После открытия движения по ж/д пути на Крымском мосту все поезда "Таврия" прибыли в Керчь
© Фото: пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс"Поезд на Крымском мосту
© Фото: пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс"
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. После возобновления железнодорожного движения по Крымскому мосту все поезда "Таврия", которые ранее задерживались в пути, прибыли в Керчь. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс".
"Все поезда "Таврия", которые ранее задерживались из-за ограничения движения по Крымскому мосту, прибыли в Керчь", – сказано в сообщении пресс-службы перевозчика в мессенджере МАКС.
Отмечается также, что движение остальных поездов "Таврия" 19 ноября и далее будет осуществляться по расписанию. "Время отправления остается неизменным", – уточнили в компании.
По данным перевозчика, согласованные автобусы от станций Севастополь, Симферополь, Владиславовка и Семь Колодезей до Керчи также курсируют по расписанию.
Крымский мост в ночь на четверг подвергся очередному удару со стороны ВСУ. Движение поездов через транспортный переход было временно остановлено.
По поручению президента и совместно с правительством РФ принимаются меры по восстановлению транспортного сообщения, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Морское сообщение пока недоступно – паромная переправа стоит из-за непогоды, в поливе действует штормовое предупреждение.
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что план восстановления транспортного перехода через Керченский пролив полностью согласован и будет утвержден в ближайшие несколько дней. Необходимые средства на проведение работ предусмотрены. Он также добавил, что отдельные элементы Крымского моста могут быть запущены через месяц-два.
Министр транспорта России Дмитрий Ядров сообщил, что в случае длительного восстановление Крымского моста после ударов ВСУ Минтранс России имеет задел для сохранения логистики с полуостровом.