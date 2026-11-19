https://crimea.ria.ru/20261119/krymskiy-most-vse-poezda-tavriya-pribyli-v-kerch-posle-zaderzhki-1161219343.html

Крымский мост: все поезда "Таврия" прибыли в Керчь после задержки

Крымский мост: все поезда "Таврия" прибыли в Керчь после задержки - РИА Новости Крым, 19.11.2026

Крымский мост: все поезда "Таврия" прибыли в Керчь после задержки

После возобновления железнодорожного движения по Крымскому мосту все поезда "Таврия", которые ранее задерживались в пути, прибыли в Керчь. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 19.11.2026

2026-11-19T18:52

2026-11-19T18:52

2026-11-19T18:52

гранд сервис экспресс

поезд "таврия"

крым

новости крыма

новости

краснодарский край

железная дорога

крымский мост

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e4/0c/17/1119084422_0:88:1281:808_1920x0_80_0_0_2cdc4624f7c96d10a0a3a22c960c5b2c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. После возобновления железнодорожного движения по Крымскому мосту все поезда "Таврия", которые ранее задерживались в пути, прибыли в Керчь. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс".Отмечается также, что движение остальных поездов "Таврия" 19 ноября и далее будет осуществляться по расписанию. "Время отправления остается неизменным", – уточнили в компании.По данным перевозчика, согласованные автобусы от станций Севастополь, Симферополь, Владиславовка и Семь Колодезей до Керчи также курсируют по расписанию.Крымский мост в ночь на четверг подвергся очередному удару со стороны ВСУ. Движение поездов через транспортный переход было временно остановлено.По поручению президента и совместно с правительством РФ принимаются меры по восстановлению транспортного сообщения, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Морское сообщение пока недоступно – паромная переправа стоит из-за непогоды, в поливе действует штормовое предупреждение.Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что план восстановления транспортного перехода через Керченский пролив полностью согласован и будет утвержден в ближайшие несколько дней. Необходимые средства на проведение работ предусмотрены. Он также добавил, что отдельные элементы Крымского моста могут быть запущены через месяц-два.Министр транспорта России Дмитрий Ядров сообщил, что в случае длительного восстановление Крымского моста после ударов ВСУ Минтранс России имеет задел для сохранения логистики с полуостровом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

краснодарский край

крымский мост

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гранд сервис экспресс, поезд "таврия", крым, новости крыма, новости, краснодарский край, железная дорога, крымский мост