https://crimea.ria.ru/20261119/krymskiy-most-vse-o-situatsii-posle-novogo-udara-vsu--1161192424.html

Крымский мост: все о ситуации после нового удара ВСУ

Крымский мост: все о ситуации после нового удара ВСУ - РИА Новости Крым, 19.11.2026

Крымский мост: все о ситуации после нового удара ВСУ

Крымский мост подвергся очередному удару со стороны ВСУ. Пострадавших нет. Движение поездов через транспортный переход на данный момент приостановлено, но... РИА Новости Крым, 19.11.2026

2026-11-19T12:01

2026-11-19T12:01

2026-11-19T12:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Крымский мост подвергся очередному удару со стороны ВСУ. Пострадавших нет. Движение поездов через транспортный переход на данный момент приостановлено, но возобновится ориентировочно с 16:00. Что известно о ситуации на данный момент – в материале РИА Новости Крым.Украинские вооруженные формирования нанесли новый, третий за эту неделю, удар по Крымскому мосту в ночь на 19 ноября.Как сообщил Минтранс России, пострадавших в результате происшествия нет. В ведомстве указали, что в результате ночной атаки БПЛА временно остановлено движение поездов по железнодорожной составляющей транспортного перехода.Глава Крыма Сергей Аксенов проинформировал, что благодаря героическому труду железнодорожников движение поездов будет восстановлено ориентировочно с 16:00 сегодняшнего дня.Информация обо всех альтернативных путях перевозки пассажиров будет размещена на сайте министерства транспорта Крыма, добавил он.По данным оператора ж/д перевозок "Гранд Сервис Экспресс", в пути на полуостров по состоянию на 8:30 задерживаются три поезда:Оперштаб Краснодарского края проинформировал, что по состоянию на 10:30 на ж/д станции "Тамань-пассажирская" находятся два состава – из Москвы и Санкт-Петербурга. Пассажиры, чьи поезда задерживаются более четырех часов, будут обеспечены питанием и водой.На горячей линии предприятия "Крымавтотранс" агентству РИА Новости Крым сообщили, что все автобусные маршруты из Крыма на материк, о которых было объявлено накануне, пока отменены. Пассажиры могут сдать билеты без комиссии.На вопрос о том, планируются ли автобусные рейсы по трассе "Новороссия" через новые регионы России, на горячей линии ответили: "Пока информации нет".Советник Главы Крыма Олег Крючков сообщил в эфире телеканала "Крым 24", что с 20 ноября начнут курсировать катера из порта Крым в порт Кавказ. Пассажиры смогут доехать автомобильным транспортом до порта Крым, затем пересесть на катера, а в порту Кавказ их будут ждать автобусы для дальнейшего следования до Краснодара или Тамани в зависимости от маршрута.В свою очередь председатель Общественной палаты Крыма, ветеран СВО Илья Казаков заверил, что билеты на катера приобретать не потребуется - проезд будет бесплатным.Атаки на Крымский мостВСУ в первый раз атаковали Крымский мост в ночь на понедельник. Движение автотранспорта в течение всего дня было закрыто, поезда ходили штатно. На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края развернули два пункта обогрева – в районе Тамани и рядом с досмотровым комплексом.Вечером в понедельник зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что на Крымском мосту запустили движение автомобильного транспорта в реверсивном режиме. Автобусы, соединяющие полуостров с материковой частью России, следовали с опозданием.В результате повторной атаки ВСУ ночью 17 ноября движение по автомобильной и железнодорожной составляющим Крымского моста было временно приостановлено. Пострадавших в результате происшествия нет.Следственный комитет РФ после атак на объект 16 и 17 ноября возбудил уголовное дело по факту совершения террористического акта. По данным ведомства, в результате ударов имеются повреждения конструкции.Днем 17 ноября открыли движение поездов по одному пути железнодорожной части Крымского моста, сообщил Минтранс РФ. Проезда по автодорожной части нет.Вечером 18 ноября стало известно о возобновлении рейсов в пять городов России и Белоруссию с использованием автобусов и пассажирских поездов. Работа Керченской переправы зависит от погодных условий. В четверг в проливе ожидается шторм.По поручению президента и совместно с правительством РФ принимаются меры по восстановлению транспортного сообщения, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20261118/prinimayutsya-vse-mery-dlya-nadezhnoy-logistiki-zhiteley-kryma---nikitin-1161162306.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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