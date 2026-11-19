Крымский мост: все о ситуации после нового удара ВСУ
Крымский мост - все о ситуации в Крыму и логистике к этому часу
12:01 19.11.2026 (обновлено: 12:11 19.11.2026)
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на Крымский мост через Керченский пролив
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Крымский мост подвергся очередному удару со стороны ВСУ. Пострадавших нет. Движение поездов через транспортный переход на данный момент приостановлено, но возобновится ориентировочно с 16:00. Что известно о ситуации на данный момент – в материале РИА Новости Крым.
Украинские вооруженные формирования нанесли новый, третий за эту неделю, удар по Крымскому мосту в ночь на 19 ноября.
Как сообщил Минтранс России, пострадавших в результате происшествия нет. В ведомстве указали, что в результате ночной атаки БПЛА временно остановлено движение поездов по железнодорожной составляющей транспортного перехода.
Глава Крыма Сергей Аксенов проинформировал, что благодаря героическому труду железнодорожников движение поездов будет восстановлено ориентировочно с 16:00 сегодняшнего дня.
Информация обо всех альтернативных путях перевозки пассажиров будет размещена на сайте министерства транспорта Крыма, добавил он.
По данным оператора ж/д перевозок "Гранд Сервис Экспресс", в пути на полуостров по состоянию на 8:30 задерживаются три поезда:
- —№ 007/008 Санкт-Петербург – Керчь, отправлением 17 ноября;
- —№ 092/091 Москва – Керчь, отправлением 17 ноября;
- —№ 27/28 Москва – Керчь, отправлением 18 ноября.
Оперштаб Краснодарского края проинформировал, что по состоянию на 10:30 на ж/д станции "Тамань-пассажирская" находятся два состава – из Москвы и Санкт-Петербурга. Пассажиры, чьи поезда задерживаются более четырех часов, будут обеспечены питанием и водой.
На горячей линии предприятия "Крымавтотранс" агентству РИА Новости Крым сообщили, что все автобусные маршруты из Крыма на материк, о которых было объявлено накануне, пока отменены. Пассажиры могут сдать билеты без комиссии.
На вопрос о том, планируются ли автобусные рейсы по трассе "Новороссия" через новые регионы России, на горячей линии ответили: "Пока информации нет".
Советник Главы Крыма Олег Крючков сообщил в эфире телеканала "Крым 24", что с 20 ноября начнут курсировать катера из порта Крым в порт Кавказ. Пассажиры смогут доехать автомобильным транспортом до порта Крым, затем пересесть на катера, а в порту Кавказ их будут ждать автобусы для дальнейшего следования до Краснодара или Тамани в зависимости от маршрута.
В свою очередь председатель Общественной палаты Крыма, ветеран СВО Илья Казаков заверил, что билеты на катера приобретать не потребуется - проезд будет бесплатным.
Атаки на Крымский мост
ВСУ в первый раз атаковали Крымский мост в ночь на понедельник. Движение автотранспорта в течение всего дня было закрыто, поезда ходили штатно. На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края развернули два пункта обогрева – в районе Тамани и рядом с досмотровым комплексом.
Вечером в понедельник зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что на Крымском мосту запустили движение автомобильного транспорта в реверсивном режиме. Автобусы, соединяющие полуостров с материковой частью России, следовали с опозданием.
В результате повторной атаки ВСУ ночью 17 ноября движение по автомобильной и железнодорожной составляющим Крымского моста было временно приостановлено. Пострадавших в результате происшествия нет.
Следственный комитет РФ после атак на объект 16 и 17 ноября возбудил уголовное дело по факту совершения террористического акта. По данным ведомства, в результате ударов имеются повреждения конструкции.
Днем 17 ноября открыли движение поездов по одному пути железнодорожной части Крымского моста, сообщил Минтранс РФ. Проезда по автодорожной части нет.
Вечером 18 ноября стало известно о возобновлении рейсов в пять городов России и Белоруссию с использованием автобусов и пассажирских поездов. Работа Керченской переправы зависит от погодных условий. В четверг в проливе ожидается шторм.
По поручению президента и совместно с правительством РФ принимаются меры по восстановлению транспортного сообщения, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.