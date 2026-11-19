https://crimea.ria.ru/20261119/krymskiy-most-seychas-vse-o-logistike-i-planakh-po-vosstanovleniyu-1161213095.html
Крымский мост сейчас: все о логистике и планах по восстановлению
Крымский мост сейчас: все о логистике и планах по восстановлению - РИА Новости Крым, 19.11.2026
Крымский мост сейчас: все о логистике и планах по восстановлению
Ремонтные работы на железнодорожном пути Крымского моста после очередного удара ВСУ завершены, движение по отремонтированному ж/д пути открыто. Что известно о... РИА Новости Крым, 19.11.2026
2026-11-19T17:00
2026-11-19T17:00
2026-11-19T17:00
атаки всу на крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Ремонтные работы на железнодорожном пути Крымского моста после очередного удара ВСУ завершены, движение по отремонтированному ж/д пути открыто. Что известно о ситуации на данный момент – в материале РИА Новости Крым.Вице-премьер РФ Андрей Никитин сообщил, что ремонтные работы на железнодорожном пути Крымского моста завершены, движение по отремонтированному участку открыто.Поезд "Таврия" № 92/91 Москва – Керчь отправлен со станции Тамань. Поезда №007/008 Санкт-Петербург – Керчь, № 27/28 Москва – Керчь будут отправлены до станции Керчь-Южная Новый парк в ближайшее время, проинформировали в "Гранд Сервис Экспресс".Остальные поезда "Таврия" сегодня, 19 ноября, курсируют по расписанию. Автобусы от станций Севастополь, Симферополь, Владиславовка и Семь Колодезей до Керчи также планируются по расписанию.Минтранс Крыма опубликовал расписание поездов на участке Тамань-Пассажирская — Керчь на 19 ноября.Для пассажиров и водителей доступны альтернативные маршруты сообщения с Крымом.Автомобильная дорога Р-280 "Новороссия" функционирует в штатном режиме, ограничений по движению не введено. Пункты пропуска: "Армянск", "Джанкой", "Перекоп" работают в штатном режиме".Морское сообщение пока недоступно - паромная переправа стоит из-за непогоды, в поливе действует штормовое предупреждение.Советник Главы Крыма Олег Крючков сообщил в эфире телеканала "Крым 24", что с 20 ноября начнут курсировать катера из порта Крым в порт Кавказ. Пассажиры смогут доехать автомобильным транспортом до порта Крым, затем пересесть на катера, а в порту Кавказ их будут ждать автобусы для дальнейшего следования до Краснодара или Тамани в зависимости от маршрута.В свою очередь председатель Общественной палаты Крыма, ветеран СВО Илья Казаков заверил, что билеты на катера приобретать не потребуется - проезд будет бесплатным.План восстановления Крымского моста полностью согласован, средства на проведение работ предусмотрены, заявил зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин. В ближайшие несколько дней план будет утвержден, после чего начнется его выполнение.Хуснуллин также сообщил, что отдельные элементы Крымского моста могут быть запущены через месяц-два.В случае длительного восстановление Крымского моста после ударов ВСУ Минтранс России имеет задел для сохранения логистики с полуостровом, сообщил министр транспорта РФ Дмитрий Ядров.Атаки на Крымский мостВСУ в первый раз атаковали Крымский мост в ночь на понедельник. Движение автотранспорта в течение всего дня было закрыто, поезда ходили штатно. На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края развернули два пункта обогрева – в районе Тамани и рядом с досмотровым комплексом.Вечером в понедельник зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что на Крымском мосту запустили движение автомобильного транспорта в реверсивном режиме. Автобусы, соединяющие полуостров с материковой частью России, следовали с опозданием.В результате повторной атаки ВСУ ночью 17 ноября движение по автомобильной и железнодорожной составляющим Крымского моста было временно приостановлено. Пострадавших в результате происшествия нет.Следственный комитет РФ после атак на объект 16 и 17 ноября возбудил уголовное дело по факту совершения террористического акта. По данным ведомства, в результате ударов имеются повреждения конструкции.Днем 17 ноября открыли движение поездов по одному пути железнодорожной части Крымского моста, сообщил Минтранс РФ. Проезда по автодорожной части нет.Вечером 18 ноября стало известно о возобновлении рейсов в пять городов России и Белоруссию с использованием автобусов и пассажирских поездов. Работа Керченской переправы зависит от погодных условий. В четверг в проливе ожидается шторм.В ночь на четверг Крымский мост подвергся новому удару со стороны ВСУ. Движение поездов через транспортный переход было временно остановлено. По поручению президента и совместно с правительством РФ принимаются меры по восстановлению транспортного сообщения, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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атаки всу на крымский мост, крымский мост, крым, новости крыма, логистика, транспорт
Крымский мост сейчас: все о логистике и планах по восстановлению
Крымский мост сейчас: все о логистике и планах по восстановлению
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым.
Ремонтные работы на железнодорожном пути Крымского моста после очередного удара ВСУ завершены, движение по отремонтированному ж/д пути открыто. Что известно о ситуации на данный момент – в материале РИА Новости Крым.
Вице-премьер РФ Андрей Никитин сообщил, что ремонтные работы на железнодорожном пути Крымского моста завершены, движение по отремонтированному участку открыто.
Поезд "Таврия" № 92/91 Москва – Керчь отправлен со станции Тамань. Поезда №007/008 Санкт-Петербург – Керчь, № 27/28 Москва – Керчь будут отправлены до станции Керчь-Южная Новый парк в ближайшее время, проинформировали
в "Гранд Сервис Экспресс".
Остальные поезда "Таврия" сегодня, 19 ноября, курсируют по расписанию. Автобусы от станций Севастополь, Симферополь, Владиславовка и Семь Колодезей до Керчи также планируются по расписанию.
Минтранс Крыма опубликовал расписание поездов
на участке Тамань-Пассажирская — Керчь на 19 ноября.
Автомобильная дорога Р-280 "Новороссия" функционирует в штатном режиме, ограничений по движению не введено. Пункты пропуска: "Армянск", "Джанкой", "Перекоп" работают в штатном режиме".
Морское сообщение пока недоступно - паромная переправа стоит из-за непогоды, в поливе действует штормовое предупреждение.
Советник Главы Крыма Олег Крючков сообщил в эфире телеканала "Крым 24", что с 20 ноября начнут курсировать катера из порта Крым в порт Кавказ. Пассажиры смогут доехать автомобильным транспортом до порта Крым, затем пересесть на катера, а в порту Кавказ их будут ждать автобусы для дальнейшего следования до Краснодара или Тамани в зависимости от маршрута.
В свою очередь председатель Общественной палаты Крыма, ветеран СВО Илья Казаков заверил, что билеты на катера приобретать не потребуется - проезд будет бесплатным.
План восстановления Крымского моста
полностью согласован, средства на проведение работ предусмотрены, заявил зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин. В ближайшие несколько дней план будет утвержден, после чего начнется его выполнение.
Хуснуллин также сообщил
, что отдельные элементы Крымского моста могут быть запущены через месяц-два.
В случае длительного восстановление Крымского моста после ударов ВСУ Минтранс России имеет задел для сохранения логистики с полуостровом, сообщил
министр транспорта РФ Дмитрий Ядров.
Атаки на Крымский мост
ВСУ в первый раз атаковали Крымский мост
в ночь на понедельник. Движение автотранспорта в течение всего дня было закрыто, поезда ходили штатно. На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края развернули два пункта обогрева
– в районе Тамани и рядом с досмотровым комплексом.
Вечером в понедельник зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что на Крымском мосту запустили движение
автомобильного транспорта в реверсивном режиме. Автобусы
, соединяющие полуостров с материковой частью России, следовали с опозданием.
В результате повторной атаки ВСУ ночью 17 ноября
движение по автомобильной и железнодорожной составляющим Крымского моста было временно приостановлено
. Пострадавших в результате происшествия нет.
Следственный комитет РФ после атак на объект 16 и 17 ноября возбудил уголовное дело
по факту совершения террористического акта. По данным ведомства, в результате ударов имеются повреждения конструкции.
Днем 17 ноября открыли движение поездов
по одному пути железнодорожной части Крымского моста, сообщил Минтранс РФ. Проезда по автодорожной части нет.
Вечером 18 ноября стало известно
о возобновлении рейсов в пять городов России и Белоруссию с использованием автобусов и пассажирских поездов. Работа Керченской переправы зависит от погодных условий. В четверг в проливе ожидается шторм
.
В ночь на четверг Крымский мост подвергся новому удару
со стороны ВСУ. Движение поездов через транспортный переход было временно остановлено.
По поручению президента и совместно с правительством РФ принимаются меры по восстановлению транспортного сообщения, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
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