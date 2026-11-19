https://crimea.ria.ru/20261119/krymskiy-most-seychas-vse-o-logistike-i-planakh-po-vosstanovleniyu-1161213095.html

Крымский мост сейчас: все о логистике и планах по восстановлению

Крымский мост сейчас: все о логистике и планах по восстановлению - РИА Новости Крым, 19.11.2026

Крымский мост сейчас: все о логистике и планах по восстановлению

Ремонтные работы на железнодорожном пути Крымского моста после очередного удара ВСУ завершены, движение по отремонтированному ж/д пути открыто. Что известно о... РИА Новости Крым, 19.11.2026

2026-11-19T17:00

2026-11-19T17:00

2026-11-19T17:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Ремонтные работы на железнодорожном пути Крымского моста после очередного удара ВСУ завершены, движение по отремонтированному ж/д пути открыто. Что известно о ситуации на данный момент – в материале РИА Новости Крым.Вице-премьер РФ Андрей Никитин сообщил, что ремонтные работы на железнодорожном пути Крымского моста завершены, движение по отремонтированному участку открыто.Поезд "Таврия" № 92/91 Москва – Керчь отправлен со станции Тамань. Поезда №007/008 Санкт-Петербург – Керчь, № 27/28 Москва – Керчь будут отправлены до станции Керчь-Южная Новый парк в ближайшее время, проинформировали в "Гранд Сервис Экспресс".Остальные поезда "Таврия" сегодня, 19 ноября, курсируют по расписанию. Автобусы от станций Севастополь, Симферополь, Владиславовка и Семь Колодезей до Керчи также планируются по расписанию.Минтранс Крыма опубликовал расписание поездов на участке Тамань-Пассажирская — Керчь на 19 ноября.Для пассажиров и водителей доступны альтернативные маршруты сообщения с Крымом.Автомобильная дорога Р-280 "Новороссия" функционирует в штатном режиме, ограничений по движению не введено. Пункты пропуска: "Армянск", "Джанкой", "Перекоп" работают в штатном режиме".Морское сообщение пока недоступно - паромная переправа стоит из-за непогоды, в поливе действует штормовое предупреждение.Советник Главы Крыма Олег Крючков сообщил в эфире телеканала "Крым 24", что с 20 ноября начнут курсировать катера из порта Крым в порт Кавказ. Пассажиры смогут доехать автомобильным транспортом до порта Крым, затем пересесть на катера, а в порту Кавказ их будут ждать автобусы для дальнейшего следования до Краснодара или Тамани в зависимости от маршрута.В свою очередь председатель Общественной палаты Крыма, ветеран СВО Илья Казаков заверил, что билеты на катера приобретать не потребуется - проезд будет бесплатным.План восстановления Крымского моста полностью согласован, средства на проведение работ предусмотрены, заявил зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин. В ближайшие несколько дней план будет утвержден, после чего начнется его выполнение.Хуснуллин также сообщил, что отдельные элементы Крымского моста могут быть запущены через месяц-два.В случае длительного восстановление Крымского моста после ударов ВСУ Минтранс России имеет задел для сохранения логистики с полуостровом, сообщил министр транспорта РФ Дмитрий Ядров.Атаки на Крымский мостВСУ в первый раз атаковали Крымский мост в ночь на понедельник. Движение автотранспорта в течение всего дня было закрыто, поезда ходили штатно. На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края развернули два пункта обогрева – в районе Тамани и рядом с досмотровым комплексом.Вечером в понедельник зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что на Крымском мосту запустили движение автомобильного транспорта в реверсивном режиме. Автобусы, соединяющие полуостров с материковой частью России, следовали с опозданием.В результате повторной атаки ВСУ ночью 17 ноября движение по автомобильной и железнодорожной составляющим Крымского моста было временно приостановлено. Пострадавших в результате происшествия нет.Следственный комитет РФ после атак на объект 16 и 17 ноября возбудил уголовное дело по факту совершения террористического акта. По данным ведомства, в результате ударов имеются повреждения конструкции.Днем 17 ноября открыли движение поездов по одному пути железнодорожной части Крымского моста, сообщил Минтранс РФ. Проезда по автодорожной части нет.Вечером 18 ноября стало известно о возобновлении рейсов в пять городов России и Белоруссию с использованием автобусов и пассажирских поездов. Работа Керченской переправы зависит от погодных условий. В четверг в проливе ожидается шторм.В ночь на четверг Крымский мост подвергся новому удару со стороны ВСУ. Движение поездов через транспортный переход было временно остановлено. По поручению президента и совместно с правительством РФ принимаются меры по восстановлению транспортного сообщения, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крымский мост

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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