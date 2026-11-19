Крымский мост перекрыт после повторного удара ВСУ
Движение поездов по Крымскому мосту временно приостановлено – Минтранс
07:30 19.11.2026 (обновлено: 07:43 19.11.2026)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Движение поездов по Крымскому мосту временно приостановлено после нового удара ВСУ. Об этом сообщили в Минтрансе России.
Крымский мост в ночь на четверг подвергся новому удару со стороны ВСУ, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
По данным министерства транспорта, пострадавших в результате происшествия нет.
"В результате ночной атаки БПЛА временно приостановлено движение поездов по железнодорожной составляющей Крымского моста. Специалисты проводят оценку нанесенного ущерба", - сказано в сообщении.
Атаки на Крымский мост
ВСУ в первый раз атаковали Крымский мост в ночь на понедельник. Движение автотранспорта в течение всего дня было закрыто, поезда ходили штатно. На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края развернули два пункта обогрева – в районе Тамани и рядом с досмотровым комплексом. Вечером в понедельник зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что на Крымском мосту запустили движение автомобильного транспорта в реверсивном режиме. Из-за перекрытия Крымского моста автобусы, соединяющие полуостров с материковой частью России, следовали с опозданием.
В результате повторной атаки ВСУ ночью 17 ноября движение по автомобильной и железнодорожной составляющим Крымского моста было временно приостановлено. Пострадавших в результате происшествия нет.
Следственный комитет РФ после атак на объект 16 и 17 ноября возбудил уголовное дело по факту совершения террористического акта. По данным ведомства, в результате ударов имеются повреждения конструкции.
Днем 17 ноября открыли движение поездов по одному пути железнодорожной части Крымского моста, сообщил Минтранс РФ. Проезда по автодорожной части пока нет.
По поручению президента и совместно с правительством РФ принимаются меры по восстановлению транспортного сообщения, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.