https://crimea.ria.ru/20261119/krymskiy-most-seychas--dvizhenie-poezdov-ostanovleno-posle-novogo-udara-vsu-1161184788.html

Крымский мост перекрыт после повторного удара ВСУ

Крымский мост перекрыт после повторного удара ВСУ - РИА Новости Крым, 19.11.2026

Крымский мост перекрыт после повторного удара ВСУ

Движение поездов по Крымскому мосту временно приостановлено после нового удара ВСУ. Об этом сообщили в Минтрансе России. РИА Новости Крым, 19.11.2026

2026-11-19T07:30

2026-11-19T07:30

2026-11-19T07:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Движение поездов по Крымскому мосту временно приостановлено после нового удара ВСУ. Об этом сообщили в Минтрансе России.Крымский мост в ночь на четверг подвергся новому удару со стороны ВСУ, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов.По данным министерства транспорта, пострадавших в результате происшествия нет.Атаки на Крымский мостВСУ в первый раз атаковали Крымский мост в ночь на понедельник. Движение автотранспорта в течение всего дня было закрыто, поезда ходили штатно. На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края развернули два пункта обогрева – в районе Тамани и рядом с досмотровым комплексом. Вечером в понедельник зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что на Крымском мосту запустили движение автомобильного транспорта в реверсивном режиме. Из-за перекрытия Крымского моста автобусы, соединяющие полуостров с материковой частью России, следовали с опозданием.В результате повторной атаки ВСУ ночью 17 ноября движение по автомобильной и железнодорожной составляющим Крымского моста было временно приостановлено. Пострадавших в результате происшествия нет.Следственный комитет РФ после атак на объект 16 и 17 ноября возбудил уголовное дело по факту совершения террористического акта. По данным ведомства, в результате ударов имеются повреждения конструкции.Днем 17 ноября открыли движение поездов по одному пути железнодорожной части Крымского моста, сообщил Минтранс РФ. Проезда по автодорожной части пока нет.По поручению президента и совместно с правительством РФ принимаются меры по восстановлению транспортного сообщения, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крымский мост

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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