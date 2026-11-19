Крымский мост сейчас – что происходит после нового удара ВСУ
Крымский мост сейчас – что происходит после нового удара ВСУ
07:52 19.11.2026 (обновлено: 09:54 19.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ нанесли новый удар по Крымскому мосту в ночь на 19 ноября. Движение поездов по мостовому переходу остановлено. Пострадавших в результате атаки нет.
Подробнее о текущей ситуации - в материале РИА Новости Крым.
"В результате ночной атаки БПЛА временно остановлено движение поездов по железнодорожной составляющей Крымского моста", - говорится в сообщении министерства транспорта России.
В ведомстве подчеркнули, что пострадавших в результате происшествия нет.
По информации главы Крыма Сергея Аксенова, все ответственные службы находятся на рабочих местах. Проводится оценка причиненного ущерба.
Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с приостановкой движения поездов. В случае нарушений будут приняты меры реагирования, подчеркнули в надзорном ведомстве.
Атаки на Крымский мост
ВСУ в первый раз атаковали Крымский мост в ночь на понедельник. Движение автотранспорта в течение всего дня было закрыто, поезда ходили штатно. На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края развернули два пункта обогрева – в районе Тамани и рядом с досмотровым комплексом.
Вечером в понедельник зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что на Крымском мосту запустили движение автомобильного транспорта в реверсивном режиме. Автобусы, соединяющие полуостров с материковой частью России, следовали с опозданием.
В результате повторной атаки ВСУ ночью 17 ноября движение по автомобильной и железнодорожной составляющим Крымского моста было временно приостановлено. Пострадавших в результате происшествия нет.
Следственный комитет РФ после атак на объект 16 и 17 ноября возбудил уголовное дело по факту совершения террористического акта. По данным ведомства, в результате ударов имеются повреждения конструкции.
Днем 17 ноября открыли движение поездов по одному пути железнодорожной части Крымского моста, сообщил Минтранс РФ. Проезда по автодорожной части нет.
Вечером 18 ноября стало известно о возобновлении рейсов в пять городов России и Белоруссию с использованием автобусов и пассажирских поездов.
По поручению президента и совместно с правительством РФ принимаются меры по восстановлению транспортного сообщения, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Работа Керченской переправы зависит от погодных условий. В четверг в проливе ожидается шторм.