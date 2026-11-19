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Крымский мост сейчас – что происходит после нового удара ВСУ

Крымский мост сейчас – что происходит после нового удара ВСУ - РИА Новости Крым, 19.11.2026

Крымский мост сейчас – что происходит после нового удара ВСУ

ВСУ нанесли новый удар по Крымскому мосту в ночь на 19 ноября. Движение поездов по мостовому переходу остановлено. Пострадавших в результате атаки нет. РИА Новости Крым, 19.11.2026

2026-11-19T07:52

2026-11-19T07:52

2026-11-19T09:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ нанесли новый удар по Крымскому мосту в ночь на 19 ноября. Движение поездов по мостовому переходу остановлено. Пострадавших в результате атаки нет.Подробнее о текущей ситуации - в материале РИА Новости Крым.В ведомстве подчеркнули, что пострадавших в результате происшествия нет.По информации главы Крыма Сергея Аксенова, все ответственные службы находятся на рабочих местах. Проводится оценка причиненного ущерба.Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с приостановкой движения поездов. В случае нарушений будут приняты меры реагирования, подчеркнули в надзорном ведомстве.Атаки на Крымский мостВСУ в первый раз атаковали Крымский мост в ночь на понедельник. Движение автотранспорта в течение всего дня было закрыто, поезда ходили штатно. На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края развернули два пункта обогрева – в районе Тамани и рядом с досмотровым комплексом.Вечером в понедельник зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что на Крымском мосту запустили движение автомобильного транспорта в реверсивном режиме. Автобусы, соединяющие полуостров с материковой частью России, следовали с опозданием.В результате повторной атаки ВСУ ночью 17 ноября движение по автомобильной и железнодорожной составляющим Крымского моста было временно приостановлено. Пострадавших в результате происшествия нет.Следственный комитет РФ после атак на объект 16 и 17 ноября возбудил уголовное дело по факту совершения террористического акта. По данным ведомства, в результате ударов имеются повреждения конструкции.Днем 17 ноября открыли движение поездов по одному пути железнодорожной части Крымского моста, сообщил Минтранс РФ. Проезда по автодорожной части нет. Вечером 18 ноября стало известно о возобновлении рейсов в пять городов России и Белоруссию с использованием автобусов и пассажирских поездов.По поручению президента и совместно с правительством РФ принимаются меры по восстановлению транспортного сообщения, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Работа Керченской переправы зависит от погодных условий. В четверг в проливе ожидается шторм. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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