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Крымский мост: после ремонта по железной дороге отправился первый состав
Крымский мост: после ремонта по железной дороге отправился первый состав - РИА Новости Крым, 19.11.2026
Крымский мост: после ремонта по железной дороге отправился первый состав
По Крымскому мосту после ремонта железнодорожного пути отправился первый пассажирский поезд. Об этом сообщает пресс-служба оператора перевозок "Гранд Сервис... РИА Новости Крым, 19.11.2026
2026-11-19T15:58
2026-11-19T15:58
2026-11-19T16:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. По Крымскому мосту после ремонта железнодорожного пути отправился первый пассажирский поезд. Об этом сообщает пресс-служба оператора перевозок "Гранд Сервис Экспресс".Крымский мост в ночь на четверг подвергся очередному удару со стороны ВСУ. После обеда 19 ноября ремонтные работы на железнодорожном пути транспортного перехода были завершены, движение по отремонтированному ж/д пути открыто.И отметили, что остальные поезда "Таврия" сегодня, 19 ноября, курсируют по расписанию. Автобусы от станций Севастополь, Симферополь, Владиславовка и Семь Колодезей до Керчи также планируются по расписанию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымский мост, крым, новости крыма, новости, краснодарский край, гранд сервис экспресс, поезд "таврия", железная дорога
Крымский мост: после ремонта по железной дороге отправился первый состав
Крымский мост: после ремонта по железной дороге отправился первый состав
15:58 19.11.2026 (обновлено: 16:10 19.11.2026)