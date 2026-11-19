https://crimea.ria.ru/20261119/krymskiy-most-posle-remonta-po-zheleznoy-doroge-otpravilsya-pervyy-sostav-1161210629.html

Крымский мост: после ремонта по железной дороге отправился первый состав

Крымский мост: после ремонта по железной дороге отправился первый состав - РИА Новости Крым, 19.11.2026

Крымский мост: после ремонта по железной дороге отправился первый состав

По Крымскому мосту после ремонта железнодорожного пути отправился первый пассажирский поезд. Об этом сообщает пресс-служба оператора перевозок "Гранд Сервис... РИА Новости Крым, 19.11.2026

2026-11-19T15:58

2026-11-19T15:58

2026-11-19T16:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. По Крымскому мосту после ремонта железнодорожного пути отправился первый пассажирский поезд. Об этом сообщает пресс-служба оператора перевозок "Гранд Сервис Экспресс".Крымский мост в ночь на четверг подвергся очередному удару со стороны ВСУ. После обеда 19 ноября ремонтные работы на железнодорожном пути транспортного перехода были завершены, движение по отремонтированному ж/д пути открыто.И отметили, что остальные поезда "Таврия" сегодня, 19 ноября, курсируют по расписанию. Автобусы от станций Севастополь, Симферополь, Владиславовка и Семь Колодезей до Керчи также планируются по расписанию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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